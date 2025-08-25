Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Banu İriç

KADES bir kadını daha kurtardı: Saldırıdan tek tuşla kaçtı

Aksaray'da bir kadın saldırıya uğradığı anda KADES'e basarak yardım istedi. Polislerin hızlıca olay yerine gelmesiyle genç kadın ve arkadaşı kurtuldu.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 05:17
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 05:17

'da bir şahsın saldırısına uğrayan kadın, tek tuşla yaptığı KADES ihbarı ile polisin anında müdahalesiyle kurtarıldı. Kadının şikayetçi olması üzerine şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

KADES bir kadını daha kurtardı: Saldırıdan tek tuşla kaçtı


Aratol İstiklal Mahallesi yurtlar bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, davet üzerine kız arkadaşının evine giden Sedef A. (26), iddiaya göre burada Tayfun T.'nin (28) saldırısına uğradı. Şahsın kendisine saldırması üzerine telefonunda yüklü Kadın Destek Uygulaması'ndaki (KADES) tek bir tuşa basarak yardım isteyen Sedef A., Aksaray emniyetini alarma geçirdi. Program sayesinde genç kadının bulunduğu konum emniyete giderken, İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi tarafından kadının konumu hemen ekiplere iletildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri, Sedef A. ve arkadaşını koruma altına aldı. Tayfun T. gözaltına alınırken, polis ekipleri saldırıya karıştığı iddia edilen bir başka şahsın daha peşine düştü. Kadınların şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

#aksaray
#şiddet
#tecavüz
#gözaltına alınma
#Kadın Destek Uygulaması
#Kades
#Yaşam
