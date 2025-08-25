Menü Kapat
Hava Durumu
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

DEM Partili Sezai Temelli komisyonun ne yapması gerektiğini açıkladı: Öcalan ile görüşülmezse yol alınmaz

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Terörsüz Türkiye sürecinde devam eden komisyon görüşmeleriyle ilgili konuştu. Temelli, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile düzenli görüşülmesi gerektiğini belirterek Öcalan ile görüşmeyen bir komisyonun yol alması da çok mümkün olamaz." dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 18:47
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 18:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz sürecinde örgütü elebaşının örgüte silah bırakma çağrısında bulunmasıyla yeni bir aşamaya geçti. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye kentinde düzenlenen törenle geçilen aşama sonrası Meclis'te çalışmaları başlatıldı.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adını alan yapı, Meclis çatısı altında pek çok kesimi dinlemeye devam ederken DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında komisyon hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Temelli'nin PKK elebaşı ile ilgili söylediklerinde "Görüşme" ve "Meselenin asli muhatabı" vurgusu öne çıktı.

DEM Partili Sezai Temelli komisyonun ne yapması gerektiğini açıkladı: Öcalan ile görüşülmezse yol alınmaz

"ŞEKİL ŞARTLARINI SAĞLAMAK YETERLİ DEĞİLDİR"

Eşit yurttaşlık hukukuna işaret eden Temelli, "Şimdi öyle bir zamandan geçiyoruz ki tam da bunu hayata geçirecek fırsatları yakalamak üzereyiz. O yüzden de geç kalmamalıyız. Şimdi bu adımları gerçekten güçlü bir şekilde sahici bir şekilde atmalıyız. Nasıl mı? İşte Meclis yoluyla. İşte komisyon yoluyla. Burada bu hukuku var edebilecek bir imkan vardır. Güçlü bir müzakere masası vardır. Ama şekil şartlarını sağlamak yeterli değildir. Bunun muhtevasını güçlendirmek, içeriğini güçlendirmek ve bu yönde çalışmalar yapmak büyük önem arz etmektedir. Şimdi tam zamanıdır.

DEM Partili Sezai Temelli komisyonun ne yapması gerektiğini açıkladı: Öcalan ile görüşülmezse yol alınmaz

"KOMİSYON NE DENLİ CİDDİ BİR İŞ YAPTIĞININ FARKINA VARMALIDIR"

Komisyon meseleyi ciddiye almalıdır. Komisyon ne denli ciddi bir iş yaptığının artık farkına varmalıdır. Esas meseleye odaklanma zamanı gelmiştir. Evet çok çok önemli bir fonksiyonu vardır. Bunu hayata geçirebilmek için odaklanarak atması gereken adımları atarak yol almak zorundadır. Oyalanmamalıdır. Sayın Numan Kurtulmuş'un açıklamasını öğrendiğimiz üzere eylül ayının ortasına kadar heyetleri dinlemeye devam edecek. Heyetlerin dinlenmesi önemlidir. Toplumun komisyona katılımı önemlidir. Hatta komisyon da çeşitlik kesimlere gidip ulaşıp görüşleri önerileri alması gerekir. Ama komisyonun esas işi bu değildir. Bu bir alt komisyon eliyle yapılabilirdi. Ya da farklı bir komisyonu hayata geçirerek bu süreç ilerletilebilirdi.

"ESAS İŞ HUKUKİ DÜZENLEMELERİN TASLAĞINI HAZIRLAMAK"

Komisyonun esas yapması gereken iş bu dönemin ihtiyaç duyulan hukuki düzenlemelerini bir an önce hayata geçirecek olan taslakları hazırlamaktır. Bu taslakları hazırlamak için de özverili, özenli bir çalışmaya ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

DEM Partili Sezai Temelli komisyonun ne yapması gerektiğini açıkladı: Öcalan ile görüşülmezse yol alınmaz

"ÖCALAN İLE DÜZENLİ GÖRÜŞÜLMELİ"

Öcalan'ın dinlenmesi gerektiğini savunan Temelli, "Komisyon çalışmalarını bu söylediğimiz minvalde yürütebilmesi için Öcalan'la mutlaka görüşmesi gerekiyor. Hem de bir kere değil, düzenli görüşmesi gerekiyor. Bunun yolunun yönteminin bir an önce bulunması gerekiyor. Komisyon bu konuyu görmezden gelemez. Bu konu önemli bir konudur. Çünkü meselenin asli muhatabı Öcalan'dır. Meseleyi ortaya koyan, meseleye çözüm yolu gösteren ve bugün bu komisyonun oluşmasının en temel nedeni bu iken Öcalan ile görüşmeyen bir komisyonun yol alması da çok mümkün olamaz" diye konuştu.

"HEYETİMİZİN ADAYA GİTME İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"

İmralı'ya heyetin gitmesine ilişkin soruya Temelli, "Bu hafta içinde heyetimizin adaya gitme ihtimali çok yüksektir. Büyük ihtimalle de gidecektir. Ama günü henüz belli değil" dedi.

