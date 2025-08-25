Menü Kapat
Politika
Editor
 | Selahattin Demirel

CHP'de bir istifa daha! Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak gerekçesini açıkladı

CHP'de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişinin şoku sürerken Ardahan'ın Göle ilçesi Belediye Başkanı Gökhan Budak da partiden istifa etti. Budak, istifa kararının gerekçesini "Halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur" diyerek açıkladı.

KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 22:32
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 22:36

İBB başta olmak üzere bazı 'li belediyelere yönelik yürütülen ve soruşturmaları sürerken kısa süre önce Aydın Büyükşehir Özlem Çerçioğlu'nun 'ye katılması sürprizi yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel', Çerçioğlu'nu sert ifadelerle eleştirirken bir belediye başkanı da CHP'den ayrılma kararı aldı.

CHP'de bir istifa daha! Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak gerekçesini açıkladı

"BU KARARIN TEK VE ÇIKARSIZ SEBEBİ..."

Ardahan'ın Göle ilçesinin Belediye Başkanı Gökhan Budak, kararını Instagram hesabı üzerinden duyurdu. "Göle Halkına Saygıyla" başlıklı paylaşımında Budak, "Bu kararın tek ve çıkarsız sebebi, Göle’ye olan bağlılığım ve halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur" ifadeleriyle istifa gerekçesini açıkladı.

Budak istifa açıklamasında ayrıca "Hiçbir siyasi irade, Göle halkının iradesinden üstün değildir." cümlesine yer verdi.

