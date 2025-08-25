CHP'de bir istifa daha! Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak gerekçesini açıkladı

İBB başta olmak üzere bazı CHP'li belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sürerken kısa süre önce Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılması sürprizi yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel', Çerçioğlu'nu sert ifadelerle eleştirirken bir belediye başkanı da CHP'den ayrılma kararı aldı.

"BU KARARIN TEK VE ÇIKARSIZ SEBEBİ..."

Ardahan'ın Göle ilçesinin Belediye Başkanı Gökhan Budak, istifa kararını Instagram hesabı üzerinden duyurdu. "Göle Halkına Saygıyla" başlıklı paylaşımında Budak, "Bu kararın tek ve çıkarsız sebebi, Göle’ye olan bağlılığım ve halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur" ifadeleriyle istifa gerekçesini açıkladı.

Budak istifa açıklamasında ayrıca "Hiçbir siyasi irade, Göle halkının iradesinden üstün değildir." cümlesine yer verdi.