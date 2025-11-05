Barış Boyun çetesinden infaz emri! Milyonlarca euroluk senet davası öncesi ortadan kaldıracaklardı

İstanbul Bakırköy'de bulunan bir kafeye, geçtiğimiz yıl 5 Şubat günü saat 23.10 sıralarında ateşli silahlarla düzenlenen saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Saldırının arkasında, elebaşılığı İtalya’nın Milano kentindeki cezaevinde tutuklu bulunan Barış Boyun’un yaptığı Barış Boyun Silahlı Suç Örgütü olduğu belirlendi.

9 MİLYON EUROLUK SENET DAVASINI KAZANACAKTI

Örgüt tarafından infaz edilmesi planlanan kişinin, hakkında çok sayıda soruşturma bulunan ve saldırının gerçekleştiği hafta 9 milyon euroluk bir senet davasını kazanması muhtemel olan dövizci Mustafa Ak olduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hasan Ceyhun tarafından Boyunlar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik hazırlanan yaklaşık bin 100 sayfalık iddianamede bu kanlı eylem de yer aldı.

TETİKÇİLERE ARAÇ VE SİLAH GÖNDERDİ

Bakırköy'de bulunan Balkon cafede olduğunu öğrenen örgüt yöneticisi Mehmet Recep Demir, Ak'a saldırılması için örgütü yöneticisi Mirhan Aygün aracılığıyla tetikçilere araç ve silah gönderdi. Tetikçi örgüt üyeleri Umut Can Morkoç, Kadircan Çolak ve Yusuf Okyay 5 Şubat 2024 tarihinde saat 23.10 sularında Ak'ı infaz etmek amacıyla, Ak'ın oturduğu öğrenilen masaya silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Fakat Mustafa Ak, olaydan hemen önce işletmeden ayrılmıştı. Atılan kurşunlar, o esnada cafede bulunan ve Ak'ın kalktığı masaya oturan Muhammet Çakmakçı'ya isabet etti. Hastaneye kaldırılan Çakmakçı gözünü kaybetti.

ARACINDAYKEN KURŞUN YAĞDIRDILAR

Eylem başarısız olunca bir gün sonra da Zeytinburnu'nda arabasıyla seyir halinde olan Mustafa Ak'a motosikletli örgüt üyelerince 4-5 el ateş edildi. Ak ve beraberindeki kişiler yara almadan kurtuldu. Soruşturma birimleri örgüt üyelerinin hücre evine operasyon düzenleyerek eylemde yer alan 3 tetikçi gözaltına alınıp tutuklandı.

İFADESİNDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Dövizci Mustafa Ak verdiği ifadede, 9 milyon euroluk senet davasının 8 Şubat'ta karar duruşması olduğunu, karşı taraftan tehdit aldıklarını ifade ederek, " Bu davadan kaynaklı bu işin yaptırıldığını düşünüyorum" dedi. Savcılık her iki eylemle ilgili Ak'ın infaz edilmesi için Barış Boyun Silahlı Suç Örgütü'yle anlaşma sağlayan kişi veya kişileri incelemeye aldı.