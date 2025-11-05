Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Barış Boyun çetesinden infaz emri! Milyonlarca euroluk senet davası öncesi ortadan kaldıracaklardı

İstanbul Bakırköy’de bir kafede gerçekleştirilen silahlı saldırının Barış Boyun çetesi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Saldırının yapıldığı hafta hedefin 9 milyon euroluk bir senet davasını kazanması muhtemel olan dövizci Mustafa Ak olduğu belirlendi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Barış Boyun çetesinden infaz emri! Milyonlarca euroluk senet davası öncesi ortadan kaldıracaklardı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 10:20

'de bulunan bir kafeye, geçtiğimiz yıl 5 Şubat günü saat 23.10 sıralarında ateşli silahlarla düzenlenen saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Saldırının arkasında, elebaşılığı İtalya’nın Milano kentindeki cezaevinde tutuklu bulunan ’un yaptığı Barış Boyun olduğu belirlendi.

9 MİLYON EUROLUK SENET DAVASINI KAZANACAKTI

Örgüt tarafından infaz edilmesi planlanan kişinin, hakkında çok sayıda soruşturma bulunan ve saldırının gerçekleştiği hafta 9 milyon euroluk bir senet davasını kazanması muhtemel olan dövizci Mustafa Ak olduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hasan Ceyhun tarafından Boyunlar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik hazırlanan yaklaşık bin 100 sayfalık iddianamede bu kanlı eylem de yer aldı.

Barış Boyun çetesinden infaz emri! Milyonlarca euroluk senet davası öncesi ortadan kaldıracaklardı

TETİKÇİLERE ARAÇ VE SİLAH GÖNDERDİ

Bakırköy'de bulunan Balkon cafede olduğunu öğrenen örgüt yöneticisi Mehmet Recep Demir, Ak'a saldırılması için örgütü yöneticisi Mirhan Aygün aracılığıyla tetikçilere araç ve silah gönderdi. Tetikçi örgüt üyeleri Umut Can Morkoç, Kadircan Çolak ve Yusuf Okyay 5 Şubat 2024 tarihinde saat 23.10 sularında Ak'ı infaz etmek amacıyla, Ak'ın oturduğu öğrenilen masaya silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Barış Boyun çetesinden infaz emri! Milyonlarca euroluk senet davası öncesi ortadan kaldıracaklardı

Fakat Mustafa Ak, olaydan hemen önce işletmeden ayrılmıştı. Atılan kurşunlar, o esnada cafede bulunan ve Ak'ın kalktığı masaya oturan Muhammet Çakmakçı'ya isabet etti. Hastaneye kaldırılan Çakmakçı gözünü kaybetti.

ARACINDAYKEN KURŞUN YAĞDIRDILAR

Eylem başarısız olunca bir gün sonra da Zeytinburnu'nda arabasıyla seyir halinde olan Mustafa Ak'a motosikletli örgüt üyelerince 4-5 el ateş edildi. Ak ve beraberindeki kişiler yara almadan kurtuldu. Soruşturma birimleri örgüt üyelerinin hücre evine operasyon düzenleyerek eylemde yer alan 3 tetikçi gözaltına alınıp tutuklandı.

Barış Boyun çetesinden infaz emri! Milyonlarca euroluk senet davası öncesi ortadan kaldıracaklardı

İFADESİNDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Dövizci Mustafa Ak verdiği ifadede, 9 milyon euroluk senet davasının 8 Şubat'ta karar duruşması olduğunu, karşı taraftan tehdit aldıklarını ifade ederek, " Bu davadan kaynaklı bu işin yaptırıldığını düşünüyorum" dedi. Savcılık her iki eylemle ilgili Ak'ın infaz edilmesi için Barış Boyun Silahlı Suç Örgütü'yle anlaşma sağlayan kişi veya kişileri incelemeye aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ataberk Doğan, Fırat Sobutay, Bilal Hancı'nın boyoza ödedikleri para şoke etti! Duyunca hepsi kalakaldı
41 İlde silah kaçakçılığı operasyonu! Binlerce tabanca ele geçirildi
ETİKETLER
#istanbul
#bakırköy
#silahlı suç örgütü
#barış boyun
#Mustafa Akın
#Tetikçi
#Cafe Saldırısı
#Kafe_saldırısı
#Barış_boyun
#Silahlı_suç_örgütü
#Mehmet_recep_demir
#Mirhan_aygün
#Mustafa_ak
#Dövizci
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.