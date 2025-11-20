Daltonlar'dan İstanbul'un göbeğinde gövde gösterisi! Çete liderlerinin doğum gününü böyle kutladılar

“Daltonlar” olarak bilinen suç örgütünün mensupları, çete lideri Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir’in doğum gününü yaptıkları gövde gösterileri ile kutladı. Elleri silahlı, yüzü maskeli kişiler çete liderinin doğum gününü havaya açtıkları ateşlerle kutladı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, şüphelilerin telefon incelemeleri ortaya çıktı.

"İSTANBUL’UN SEFİRİ CAN DALTON"

İstanbul’un Pendik ilçesinde çekilen bir video sosyal medyada gündeme oturdu. Çeteye destek veren grup adına konuşan kişi “Biz sana gönül verdik, Rabbim sana uzun ömür versin. Doğum günün kutlu olsun İstanbul’un sefiri Can Dalton” ifadelerini kullandı.

TALİMAT YURT DIŞINDAN

Sözcü'de yer alan haberde şüphelilerin telefon incelemelerinde, yurt dışından talimat aldıkları ve örgüt lideri Can Dalton’un fotoğrafının bulunduğu bir pankartla poz verdikleri tespit edildi.

TABANCALAR, UZUN NAMLULU SİLAHLAR VE PANKARTLAR ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturmanın genişletilmesi üzerine, şüphelilere silah temin ettiği belirlenen bir kişi Bahçelievler’de yakalandı. Evinde yapılan aramalarda bir AK-47, bir M16, iki Thompson marka otomatik tabanca, üç ruhsatsız tabanca ve örgüt liderinin fotoğrafının bulunduğu bir pankart ele geçirildi.