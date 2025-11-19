Terör örgütü DEAŞ'a şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Kategoriler
Adıyaman'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik bir şafak operasyonu düzenlendi.
DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 şahıs, yapılan şafak baskınıyla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şahıstan 2'si Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.