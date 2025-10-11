Menü Kapat
19°
Editor
 Özge Sönmez

Çocuk katillere indirim uygulanmayacak! Yeni nesil çetelere katlamalı cezalar geliyor

Son dönemlerde türeyen suç çeteleri özellikle çocukları tetikçi olarak kullanmaya başladı. Bunun üzerine yeni tedbirler gündeme geldi. Kanun taslağına göre, çocukları yasa dışı eylemlerde kullanan çetelerin cezaları katlamalı olacak. Tetikçi çocuklara ise herhangi bir indirim uygulanmayacak. İşte detaylar...

Çocuk katillere indirim uygulanmayacak! Yeni nesil çetelere katlamalı cezalar geliyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
11.10.2025
09:50
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
09:50

Türkiye'de suç örgütleri son dönemlerde çocukları tetikçi olarak kullanmaya başladı. Çocukların daha az ceza almalarından faydalanan örgütler çocukları öne sürmeye başlayınca yeni tedbirler de gündeme geldi. Adalet Bakanlığı ile AK Parti’nin hukukçularının bir süredir üzerinde çalıştığı taslak ile özellikle çocukları kullanan suç örgütlerine verilen cezaların artırılması planlanıyor. Bu doğrultuda çocukları adam öldürme veya başka bir suç için kullanan suç örgütlerine verilen cezalar her suç tipi için bir kat artırılarak uygulanacak.

Çocuk katillere indirim uygulanmayacak! Yeni nesil çetelere katlamalı cezalar geliyor

KAYDI ALINIP BIRAKILMAYACAK

Taslak ile basit bir suç işlemiş olsalar bile ilk suçlarından itibaren çocukların takip edilerek, rehabilitasyona tabi tutulması amaçlanıyor. AK Parti kaynakları, “Şimdiki gibi suç işledikten sonra çocuğun Emniyet’te kaydı alınıp bırakılmayacak. İlgili bütün kurumlara düşen sorumluluklar olacak” dedi.

Çocuk katillere indirim uygulanmayacak! Yeni nesil çetelere katlamalı cezalar geliyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının ortak yürüttüğü çalışmalarda mafya örgütlerinin ve çetelerin en fazla dağılmış ailelerin çocuklarını kullandığı tespiti yapıldı. Bu nedenle, suç işleyen çocukların ebeveynlerinin sorumluluklarının yeniden ele alınması gündeme geldi.

İNDİRİM UYGULANMAYACAK

Taslakta adam öldürme gibi suçlardan ceza alan çocuklara 18 yaş altı olsa dahi ceza indirimi uygulanmamasına yönelik düzenleme yapılacak. Adalet Bakanlığı kaynakları, “Fransa’da benzer bir uygulama var. Hâkime takdir yetkisi veriliyor. Hâkim isterse cezada indirim yapmayabilir. Biz de ona benzer bir düzenleme yapacağız. Çocuğun suç işleme eğilimi, kastın yoğunluğu, suç işlerken hangi psikolojide olduğu, fiziki durumu gibi unsurlar dikkate alarak hâkim indirim yapmayacak. Yetişkinler gibi cezalandırılabilecektir. Her dosya kendine özgü olarak değerlendirilecek” diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Suça sürüklenen çocukların sebeplerini sıraladı! İşte ailelerin dikkat etmesi gerekenler
Bahçeli'den 'Suça Sürüklenen Çocuklar' çıkışı! 'Gözünün yaşına bakmayın'
