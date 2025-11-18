Türkiye'deki Suriyeli sayısı belli oldu! Bakan Ali Yerlikaya son verileri açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan Türkiye’de yaşayan Suriyeli sayısına ilişkin son verileri açıkladı.

TÜRKİYE'DE KAÇ SURYELİ VAR?

Ali Yerlikaya yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“31 Ekim 2025 itibarıyla ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı 3 milyon 615 bin 491'dir. Bunların 2 milyon 381 bin 326'sı geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 85 bin 40'ı ikamet izni sahipleri ve 149 bin 125'i uluslararası koruma altındakilerdir. Düzensiz göçle mücadele kapsamında, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda bu yılın ilk 10 ayında 3 bin 627 şahıs tutuklanmıştır."

Ayrıca Yerlikaya, 81 ilde 375 Mobil Göç Noktası aracının da aktif görev yaptığını açıklayarak Türkiye'nin göç yönetiminde teknolojiyi sahaya taşıyan, yenilikçi çözümleriyle dünyaya örnek ülke olduğunu belirtti.