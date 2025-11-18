Menü Kapat
19°
Türkiye'deki Suriyeli sayısı belli oldu! Bakan Ali Yerlikaya son verileri açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısını açıkladı. Suriyeli göçmenlerin Türkiye'de hangi kategoride yer aldığını da belirten Bakan Yerlikaya, Türkiye'de toplam 3 milyon 615 bin 491 göçmen bulunduğunu açıkladı.

Türkiye'deki Suriyeli sayısı belli oldu! Bakan Ali Yerlikaya son verileri açıkladı
AA
18.11.2025
18.11.2025
İçişleri Bakanı , TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan ’de yaşayan Suriyeli sayısına ilişkin son verileri açıkladı.

Türkiye'deki Suriyeli sayısı belli oldu! Bakan Ali Yerlikaya son verileri açıkladı

TÜRKİYE'DE KAÇ SURYELİ VAR?

Ali Yerlikaya yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“31 Ekim 2025 itibarıyla ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı 3 milyon 615 bin 491'dir. Bunların 2 milyon 381 bin 326'sı geçici koruma altındaki , 1 milyon 85 bin 40'ı ikamet izni sahipleri ve 149 bin 125'i uluslararası koruma altındakilerdir. Düzensiz göçle mücadele kapsamında, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda bu yılın ilk 10 ayında 3 bin 627 şahıs tutuklanmıştır."

Ayrıca Yerlikaya, 81 ilde 375 Mobil Noktası aracının da aktif görev yaptığını açıklayarak Türkiye'nin göç yönetiminde teknolojiyi sahaya taşıyan, yenilikçi çözümleriyle dünyaya örnek ülke olduğunu belirtti.

