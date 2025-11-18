Elektrikli araçlarda yeni dönem: Jel batarya ömrü 3 kata çıkardı

UNIST ekibi ise antrasen ve nitril içeren polimer zincirlerinden oluşan özel bir jel polimer elektrolit tasarlayarak bu oksijen kaynaklı yaşlanmanın önüne geçmeyi başardı. Yeni malzeme, oksijeni kontrol ederek hem oluşumunu frenliyor hem de ortaya çıkan ROS’u etkisiz hale getiriyor.

TEST SONUÇLARI UMUT VERİCİ

Araştırmacıların yürüttüğü testler, yeni jel elektrolitin batarya döngü ömründe dramatik bir iyileşme sağladığını gösteriyor. 4,55 V’da yapılan deneylerde bataryalar 500 döngü sonunda kapasitesinin yüzde 81’ini koruyabildi. Aynı koşullarda kullanılan geleneksel bataryalar ise 180 döngüde yüzde 80’in altına düşüyor. Ayrıca gaz oluşumunun altı kat azalması, güvenlik açısından büyük önem taşıyor