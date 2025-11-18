Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Elektrikli araçlarda yeni dönem: Jel batarya ömrü 3 kata çıkardı

Kasım 18, 2025 10:30
1
elektrikli araç

Elektrikli araçların kalbi olan lityum-iyon bataryalar, menzil yarışının kızışmasıyla birlikte giderek daha yüksek voltajlarda çalıştırılıyor. Teoride bu durum enerji kapasitesini artırsa da, özellikle nikel oranı yüksek bataryalarda ciddi bir sorunu da beraberinde getiriyor: oksijen kararsızlığı.

2

Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’ndeki (UNIST) araştırmacılar, işte bu sorunu kökünden çözebilecek yenilikçi bir jel elektrolit geliştirdi. Üstelik bu malzeme, batarya ömrünü neredeyse üç kat uzatırken güvenlik performansını da yükseltiyor.

3

YÜKSEK VOLTAJIN GÖRÜNMEYEN TEHLİKESİ: ROS

Günümüzde kullanılan yüksek voltajlı bataryalarda katot yüzeyindeki oksijen zamanla serbest kalıyor. Bu oksijen, reaktif oksijen türlerine (ROS) dönüşerek hem elektroliti parçalayabiliyor hem de katot yapısını bozarak nikel çözünmesine, gaz oluşumuna ve batarya şişmesine yol açıyor. Kısacası, bataryanın ömrünü kısaltan ve risk yaratan bir döngü oluşuyor.

4

UNIST ekibi ise antrasen ve nitril içeren polimer zincirlerinden oluşan özel bir jel polimer elektrolit tasarlayarak bu oksijen kaynaklı yaşlanmanın önüne geçmeyi başardı. Yeni malzeme, oksijeni kontrol ederek hem oluşumunu frenliyor hem de ortaya çıkan ROS’u etkisiz hale getiriyor.

TEST SONUÇLARI UMUT VERİCİ

Araştırmacıların yürüttüğü testler, yeni jel elektrolitin batarya döngü ömründe dramatik bir iyileşme sağladığını gösteriyor. 4,55 V’da yapılan deneylerde bataryalar 500 döngü sonunda kapasitesinin yüzde 81’ini koruyabildi. Aynı koşullarda kullanılan geleneksel bataryalar ise 180 döngüde yüzde 80’in altına düşüyor. Ayrıca gaz oluşumunun altı kat azalması, güvenlik açısından büyük önem taşıyor

5

ENERJİ DEPOLAMADA YENİ KAPI: HAFİF VE GÜVENLİ SİSTEMLER

Bu yenilik yalnızca elektrikli araçlarla sınırlı değil. Jel elektrolit teknolojisi sayesinde bataryaların daha hafif tasarlanabilmesi, özellikle havacılık alanında yeni kullanım alanlarının önünü açabilir. Büyük ölçekli enerji depolama sistemlerinde ise daha az bakım ve daha uzun çalışma süresi anlamına geliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.