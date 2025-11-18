Askerlik borçlanmasında kritik tarih 31 Aralık! Yapmayan 102 bin lira kaybedecek

DOĞUM BORÇLANMASI

Kadın işçi, memur veya esnafın her çocukta 2 yıla kadar olmak üzere toplam 3 çocuk için yaptıkları doğum borçlanmalarından alınan prim oranı yeni yılda da yüzde 32 olarak devam edecek. Ancak, doğum borçlanması yapanlar yeni yılda sadece asgari ücrete yapılacak zamdan etkilenecekler. Asgari ücrete yeni yılda en az yüzde 20 oranında zam yapılacak. Beklentiler bu oranın üzerine çıkabileceği yönünde.

Doğum borçlanmasında prim oranı yüzde 32 olarak devam edecek olmasına karşın başvurusunu 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapanlar asgari ücrete yapılacak zamdan etkilenmeyecekler. Başvuruyu 1 Ocak 2026 tarihinde ve sonrasında yapanlar en az yüzde 20 oranında daha fazla prim ödeyecekler.