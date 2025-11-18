DEAŞ silahlı terör örgütüne fon sağlama operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde 'ana toplayıcı' olarak tabir edilen örgüt mensupları ile aralarında para transfer ilişkisi bulunan ve örgüte fon sağladıkları öne sürülen 19 şüpheli tespit edildi.

ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 15'i Türk vatandaşı, 4'ü Kamerun vatandaşı olmak üzere tespit edilen toplam 19 şüpheliye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.