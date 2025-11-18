Menü Kapat
Hava Durumu
19°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Hayata Dönüş Operasyonu davası düşürüldü: 2'si asker 32 kişi hayatını kaybetmişti

Türkiye'de 2000 yılında farklı illerindeki cezaevlerinde mahkumların grev başlatması üzerine düzenlenen Hayata Dönüş Operasyonu'nda 2'si asker, 30'u tutuklu toplam 32 kişinin hayatını kaybetmişti... Olaya ilişkin 15 yıldır devam eden davada mahkeme, zaman aşımında dolayı davanın düşmesine hükmetti.

Hayata Dönüş Operasyonu davası düşürüldü: 2'si asker 32 kişi hayatını kaybetmişti
'nin birçok noktasında F tipi uygulamasına karşı çıkan mahkumlar, 2000 yılının ekim ayında açlık grevine başlamıştı. Grevin sürmesi üzerine 19 Aralık 2000 tarihinde 20 cezaevinde “Hayata Dönüş” adı verilen operasyon gerçekleştirilmişti...

Operasyonlarda 2 asker ve 30 tutuklu olmak üzere toplam 32 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce mahkum da yaralanmıştı... Yaşananların ardından açılan dört davada farklı kararlar verildi. Bayrampaşa Cezaevi’nde 12 tutuklu ve hükümlünün ölümüyle ilgili 194 sanığın yargılandığı dava, 15 yıl sonra sonuçlandı. Bakırköy 13. Ağır Mahkemesi’nde görülen duruşmada, hayatını kaybeden Murat Ördekçi’nin ablası İclal Şirin ile taraf avukatları hazır bulunurken, sanıklar duruşmaya katılmadı.

Hayata Dönüş Operasyonu davası düşürüldü: 2'si asker 32 kişi hayatını kaybetmişti

"BİR ARPA BOYU YOL ALINMADI"

Operasyon sırasında hayatını kaybeden Murat Ördekçi'nin ablası İclal Şirin, "Olayın üzerinden 25 yıl, davanın açılmasının üzerinden 15 yıl geçti. Bir arpa boyu yol alınmadı. Kardeşim boş yere öldürüldü. Mahkumlar isterse sakin şekilde tahliye edilebilirdi. Bu operasyonun emrini verenler hiç yargılanmadı. Kartalkaya dosyası 9 ayda bitti, bizimki neden 15 yıl sürdü?" şeklinde konuştu.

Hayata Dönüş Operasyonu davası düşürüldü: 2'si asker 32 kişi hayatını kaybetmişti

ÜMRANİYE CEZAEVİ KARARI EMSAL GÖSTERİLDİ

Duruşmada 15 yılın ardından esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, davada olağanüstü zaman aşımı olan 22 yıl 6 ayın dolduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti. Kararda, Ümraniye Cezaevi operasyonu davasında verilen düşme kararı emsal olarak gösterildi.

Hayata Dönüş Operasyonu davası düşürüldü: 2'si asker 32 kişi hayatını kaybetmişti

39 JANDARMANIN 40 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin hazırlanan iddianamede, 39 jandarma görevlisinin görev sınırlarını aşarak aşırı güç ve silah kullanıp faili belli olmayacak şekilde 12 kişinin ölümüne sebep oldukları, 29 kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettikleri belirtilmişti. İddianame kapsamında 39 jandarma hakkında ‘görevin ifası sırasında kasten öldürme' ve ‘görevin ifası sırasında kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından değişen oranlarda 40 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Hayata Dönüş Operasyonu davası düşürüldü: 2'si asker 32 kişi hayatını kaybetmişti

Yargılama sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ek iddianamede ise 157 sanık hakkında ‘kasten öldürme' suçundan ceza talebinde bulunulmuştu. İddianamenin Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirilmesiyle sanık sayısı 196'ya yükselmişti. Yargılama sürerken 2 sanık hayatını kaybetmişti.

