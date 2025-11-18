Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Gündem
Editor
Editor
 Özge Sönmez

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 1 milyonu aşkın hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 490,5 kilo skunk, 71 kilo eroin, 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.11.2025
08:02
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
08:02

Bakan Yerlikaya, 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının detaylarını sosyal medya hesabında duyurdu. Yerlikaya düzenlenen operasyonlar kapsamında 490,5 kilo , 71 kilo ,1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 1 milyonu aşkın hap ele geçirildi

"ÜLKEMİZ İÇİN DEĞİL, TÜM İNSANLIK İÇİN YAPIYORUZ"

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

İstanbul'da geçen hafta yaptığımız operasyonlarımızla; 490,5 kg skunk, 71 kg eroin, 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 1 milyonu aşkın hap ele geçirildi

Fatih, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 9 şüpheliyi yakaladık.

Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak.

Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz.

TGRT Haber
