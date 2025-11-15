Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Bakan Yerlikaya duyurdu: Bunu yapanlar yandı, caydırıcı cezalar artıyor!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yeni kanun teklifine göre ‘Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye’ caydırıcı cezalar geliyor. Bu madde kanuna ilk kez girdi" dedi. İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafik güvenliğini hiçe sayan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi gerektiğini belirterek ‘Biz Gereğini Yaparız’ mesajında bulundu. Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"Yeni kanun teklifine göre ‘Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye’ caydırıcı cezalar geliyor. Bu madde kanuna ilk kez girdi. Mevcut kanunda ‘Saygısızca araç kullanmak’ maddesinden 993 lira (erken öderse 744 lira) idari yaptırım uygulanıyor. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi İstanbul'un Üsküdar ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren K.Ü. yakalandı. Gereği Yapıldı İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye, 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve Aracını 60 gün süreyle trafikten menedeceğiz. Trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Bu tür davranışlar hem trafik güvenliğimizi tehdit etmekte hem de toplumumuzun huzurunu zedelemektedir."

ETİKETLER
#112 acil çağrı merkezi
#trafik güvenliği
#Yeni Trafik Kanunu
#Caydırıcı Ceza
#İstanbul Uygulaması
#Yaşam
