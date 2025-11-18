Gram altın için bu rakamı bekleyin: İslam Memiş bombayı patlattı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatları için dalgalanma devam ediyor. Gümüş, yeniden almak için uygun seviyelere yüzünü çeviriyor. Bitcoin sert düşüş yapmasıyla yatırımcısını endişeye boğdu. Bu gidişat devam edecek mi? Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya kanalından piyasalar hakkında değerlendirmede bulunarak yatırımcılar için çok önemli bilgiler paylaştı.
Geçtiğimiz haftayı 10.565 puan seviyesinde tamamlayan Borsa İstanbul 100 endeksine yönelik beklentilerini aktaran Memiş, borsa tarafında olumlu görüşlerini sürdürdüğünü ifade etti. Memiş, "Endeks tarafında bu hafta kötümser değilim. Borsa tarafında pozitif seyrin devam edeceğini tahmin ediyorum. Artık bu haftadan itibaren borsadaki yatırımcı arkadaşlarımızın endişelenmesine gerek yok. En azından endeks TL bazlı hareketlerin yukarı yönlü hareketlerini görebiliriz diye düşünüyorum" dedi.
Döviz tarafındaki görünümü de değerlendiren Memiş, dolar/TL’de düşüş beklemediklerini belirterek "Dolar/TL kuru yukarı yönlü hareketler beklentimiz devam ediyor. Her ne kadar baskılanma süreci devam etse de dolar/TL kurunda yukarı yönlü atakların devamını bekliyoruz. Düşüş yönlü herhangi bir beklentimiz şu an için yok" dedi.
Memiş, euro/dolar paritesine işaret ederek "1.1480–1.1680 aralığındaki oyalanma trendinin yıl sonuna kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. O yüzden ‘dolar mı euro mu?’ sorusunun cevabı bu hafta yine euro olarak verebilirim" dedi ve yıl sonuna kadar devam etmesini beklediği bant hareketine dikkat çekti.
Euro/TL’nin mevcut seviyesini hatırlatan Memiş, "Euro/TL kuru 49,16 kuruş seviyesinde. Burada da bir tık 49 lira seviyesinin aşağısı bu hafta test edilebilir. Euro/TL kurunu da euro/dolar paritesi gibi alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz. Dolardan destek alan euro/TL kuru yine ucuz kalmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.
Uluslararası piyasalarda ons altının 4.070 dolar seviyelerinde bulunduğunu belirten Memiş, geçen haftaki sert geri çekilmeye dikkat çekerek, "Geçen hafta pazartesi günkü yayınımızda ‘bu hafta altın ve gümüş almak için uygun bir hafta değil, bu haftayı pas geçin’ uyarım vardı. Nitekim cuma günü sert bir şekilde geriledi. 4.033 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Haftayı 4.085 dolardan tamamlamıştı" dedi.
Memiş, "Ons altın tarafında tekrar 4.000 dolar seviyesinin üzerinde maliyet yapılmaması gerektiği uyarım geçerliliğini koruyor. Yine manipülasyon fiyatlamasında olduğumuz için aşağıda 3.800 dolar seviyesi var, yukarıda 4.200 dolar direnci var. Bu bant aralığında oyalayacaklar. Bu nedenle ons altın almak isteyen yatırımcılarda her zaman 4.000 dolar seviyesinin üzerinde almayın çağrım geçerli" diyerek uyarısını tekrarladı.
Gram altın için ise kademeli alımı hatırlatan Memiş, "Gram altın Kapalıçarşı piyasasında 5.765 TL seviyesinde. 11 ayın 4’ünde 5.540 TL seviyesinden %25 alım yapmıştık. Bu sabah yine %25 alım önerim oldu. Kalan %50’miz bekliyor. Ne zaman ki ons altın 4.000 dolar seviyesinin altına sarkar, gram altın 5.500’lü rakamlara gelir, o zaman diğer %50’mizi alırız. Böylece kademeli alım yaparak riski azaltıyoruz. Acelemiz yok. Sabırlıyız" dedi.
Gümüş tarafına ilişkin öngörülerini de paylaşan Memiş, "Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 50.78 dolar seviyesinde. Geç kalanlar için ‘fırsat gelecek mi?’ sorusuna cevabım: Evet. Yıl sonuna kadar tekrar 50 doların altına sarkmalar göreceğiz. 47–45.50 dolar aralığında fırsat olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Kripto para piyasasında yaşanan sert satışlara rağmen Bitcoin için olumlu görüş bildiren Memiş, "Bitcoin tarafında sert düşüşler vardı. 95.340 dolar seviyesinde %1.13 tepki alımı var. Yeterli mi? Değil. Ucuz mu? Evet. Bizim maliyetlerimiz daha yüksek çünkü altın yerine paramız boşta kalmasın diye Bitcoin almıştık. Beklemeye devam ediyoruz, sabrımız var" açıklamasını yaptı.
Memiş,"Bugün dolarım olsaydı Bitcoin alır mıydım? Cevabım evet. TL’m olsaydı yine Bitcoin alır mıydım? Cevabım evet. Yükseliş yönlü beklenti devam ettiği için kötümser değilim" diyerek elinde Bitcoin olanların içine su serpti.