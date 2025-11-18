Gram altın için bu rakamı bekleyin: İslam Memiş bombayı patlattı!

BİTCOİN: “UCUZ MU? EVET”

Kripto para piyasasında yaşanan sert satışlara rağmen Bitcoin için olumlu görüş bildiren Memiş, "Bitcoin tarafında sert düşüşler vardı. 95.340 dolar seviyesinde %1.13 tepki alımı var. Yeterli mi? Değil. Ucuz mu? Evet. Bizim maliyetlerimiz daha yüksek çünkü altın yerine paramız boşta kalmasın diye Bitcoin almıştık. Beklemeye devam ediyoruz, sabrımız var" açıklamasını yaptı.

