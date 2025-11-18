Menü Kapat
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

VAKFA ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı

VAKFA ne zaman işlem görecek merakla beklenirken halka arz sonuçları Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer aldı. Binlerce yatırımcının katıldığı Vakıf Faktoring halka arzının sonuçları sonrası borsada işlem göreceği tarih bekleniyor.

VAKFA ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı
Haber Merkezi
18.11.2025
18.11.2025
Vakıf Faktoring halka arzının talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından VAKFA borsada ne zaman işlem görecek merak edildi. 12-14 Kasım aralığında talep toplayan hissenin sonuçları KAP'ta yer aldı.

VAKFA HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

12-13-14 Kasım tarihlerinde talep toplayan hissenin işlem göreceği tarih henüz belli olmazken halka arz sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından kısa süre içerisinde borsada işlem görme tarihi duyuruldu.

Vakıf Faktoring AŞ Genel Müdürü Bülent Atılgan, "Halka arzla, sürdürülebilir kurumsal yapımızı güçlendirip, faktoring sektöründeki rekabet gücümüzü daha da artırarak pazar payımızı ve karlılığımızı istikrarlı bir şekilde büyütmeyi amaçlıyoruz" dedi

VAKFA ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı

VAKFA HALKA ARZ SONUÇLARI

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklama şöyle oldu:

"Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Vakıf Faktoring A.Ş. ("Vakıf Faktoring") paylarının halka arzında 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan 225.000.000 TL nominal değerli B grubu payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, Vakıf Faktoring paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 7,84 katı 1.058.713.117 TL nominal değerli talep ve yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 1,17 katı 105.410.869 TL nominal değerli talep toplanmıştır.

VAKFA ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı

Toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 5,17 katı 1.164.123.986 TL nominal değerli talep toplanmıştır. Vakıf Faktoring’in paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 14,20 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 3.195.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Vakıf Faktoring’in 225.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 684.223 adet yurt içi bireysel yatırımcıya ve 106 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 684.329 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Halka arza ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında ekte yer almaktadır."

VAKFA ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı

VAKFA HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

KAP'ta "Vakıf Faktoring’in 225.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 684.223 adet yurt içi bireysel yatırımcıya ve 106 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 684.329 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir" ifadeleri yer aldı. 684.223 katılım ile 198 Lot dağıtımı gerçekleştirildi (2811 TL).

ETİKETLER
