19°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? TOBB Nefes Kredisi başvuruları nasıl yapılır?

TOBB tarafından Nefes Kredi ikinci paketinin kredi hacmi 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltildiği açıklandı. Vatandaşlar tarafından TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman başlayacağı, nasıl yapılacağı ise merak ediliyor. TOBB Nefes Kredisi başvuru detayları duyuruldu.

TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? TOBB Nefes Kredisi başvuruları nasıl yapılır?
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği () tarafından 'lere destek olmak için verilen Nefes Kredisi'nin ikinci paketinin başvurularının başlayacağı tarih açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre yoğun talep üzerine hacmi 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltildi. Vatandaşlar tarafından TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman başlayacağı ve nasıl yapılacağı merak ediliyor.

TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? TOBB Nefes Kredisi başvuruları nasıl yapılır?

TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOBB tarafından açıklanan bilgilere göre Nefes Kredisi başvuruları 19 Kasım 2025 Çarşamba günü itibarıyla başlayacak.

Açıklamada kredi hacminde mevcut koşulların aynen devam edeceği de belirtildi. Konuyla ilgili açıklama şöyle:

"Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde de yüzde 32 faizle kullandırılacak."

TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? TOBB Nefes Kredisi başvuruları nasıl yapılır?

TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmelerin başvurabildiği TOBB Nefes Kredisi başvuruları Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerinden yapılabilecek.

