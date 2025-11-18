Menü Kapat
Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök karakola koştu! "Kapıya dayanıp tehditler savurdu"
Canlı Yayın
 Dilek Ulusan

Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök karakola koştu! "Kapıya dayanıp tehditler savurdu"

Derya Uluğ'un sevgilisi Asil Gök, bir süredir pilates eğitmeni komşularıyla gürültüden dolayı gerginlik yaşıyor. Son olarak Maslak'taki evine zorla girmeye çalışan Nazlı E.'den şikayetçi olan Asil Gök, 'koruma' kararı talep etti.

Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök karakola koştu!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
18.11.2025
10:39
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
10:39

ve sevgilisi Asil Gök, dün gece saatlerinde soluğu mahkemede aldı. Üst komşusuyla bir süredir gerginlik yaşayan Asil Gök, komşusunun kapıya dayanmasıyla birlikte sevgilisi Derya Uluğ ile birlikte soluğu karakolda aldı.

DERYA ULUĞ VE ASİL GÖK, SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Nazlı E.'nin uzun süredir komşularına rahatsızlık verme derecesinde yüksek sesli aktiviteler yaptığı, bu durumun 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ile 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarını kapsadığı belirtildi.

Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök karakola koştu! "Kapıya dayanıp tehditler savurdu"

Dilekçede, şüpheli konumdaki Nazlı E.'nin 6 Kasım 2025 tarihinde bir televizyon kanalına röportaj vererek, Asil Gök'ün stüdyosundan gelen sesler nedeniyle rahatsız olduğunu söylediği, ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Ünlü müzisyen bu tarihten sonra da rahatsız edildi.

ASİL GÖK2ÜN EVİNE ZORLA GİRMEYE ÇALIŞTI

Geçtiğimiz pazartesi gecesi ise Nazlı E.'nin, ünlü müzisyenin kapısını zorlayarak daireye zorla girmeye çalıştığı iddia edildi. Olay sırasında evde misafirlerin de bulunduğu, kapıya zarar verildiği ve gürültü nedeniyle binada huzursuzluk yaşandığı öne sürüldü.

Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök karakola koştu! "Kapıya dayanıp tehditler savurdu"

Olayla ilgili güvenlik kamera kayıtları ve site yönetimi tutanakları da savcılığa sunuldu. Şüpheli hakkında adli makamlardan 'uzaklaştırma' ve 'koruma' kararı talep edildi.

Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök karakola koştu! "Kapıya dayanıp tehditler savurdu"
