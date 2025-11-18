Menü Kapat
Şarkıcı Çelik sahnede düştü! Talihsiz kaza kameraya yansıdı

Bir dönemin unutulmaz ismi Çelik, son konserinde talihsiz bir kaza geçirdi. Ayağının dansçısına çarpmasıyla neye uğradığını şaşıran Çelik, kendini bir anda yerde buldu. Çelik, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Şarkıcı Çelik sahnede düştü! Talihsiz kaza kameraya yansıdı
Hercai, Dilberim ve Bu Şehirde gibi 90'lı yıllara damga vuran şarkıların sahibi Çelik, konserlerine hız vermeden devam ediyor. Son konserinde sahneden düşen Çelik, o anları ilk olarak kendi paylaştı.

ŞARKICI ÇELİK SAHNEDE DÜŞTÜ

Performansın ilerleyen dakikalarında sahnede beklenmedik bir olay yaşandı. , hareket ettiği sırada ayağının dansçısına takılması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Yaşanan kısa süreli aksiliğe rağmen şarkıcı performansına kaldığı yerden devam etti.

Şarkıcı Çelik sahnede düştü! Talihsiz kaza kameraya yansıdı

MAGAZİNCİLERDEN ÖNCE ÇELİK YAYINLADI

İlk olarak düştüğü anı kendi sayfasından paylaşan Çelik, "Evet, sahnede düştüm. Magazincilerden önce ben yayınlayayım da biraz eğlenelim. Şimdi bu pozisyon sizce penaltı mı? Ahmet Hocam bu işe ne der? Kimlerde bu anın görüntüleri var, her açıdan gönderirseniz daha güzel bir oluşturabiliriz. Mesajlarda bekliyorum…" dedi.

Şarkıcı Çelik sahnede düştü! Talihsiz kaza kameraya yansıdı

Sıkça Sorulan Sorular

Şarkıcı Çelik kaç yaşında?
12 Mayıs 1966 doğumlu Çelik; İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi ile birlikte kurdukları İzel-Çelik-Ercan üçlüsünün 1991 yılında çıkardığı Özledim albümü ile tanındı. 1992 yılından itibaren müzik kariyerine solo olarak devam etti.
