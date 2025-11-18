Şarkıcı Çelik sahnede düştü! Talihsiz kaza kameraya yansıdı

Hercai, Dilberim ve Bu Şehirde gibi 90'lı yıllara damga vuran şarkıların sahibi Çelik, konserlerine hız vermeden devam ediyor. Son konserinde sahneden düşen Çelik, o anları ilk olarak kendi paylaştı.

ŞARKICI ÇELİK SAHNEDE DÜŞTÜ

Performansın ilerleyen dakikalarında sahnede beklenmedik bir olay yaşandı. Çelik Erişçi, hareket ettiği sırada ayağının dansçısına takılması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Yaşanan kısa süreli aksiliğe rağmen şarkıcı performansına kaldığı yerden devam etti.

MAGAZİNCİLERDEN ÖNCE ÇELİK YAYINLADI

İlk olarak düştüğü anı kendi sayfasından paylaşan Çelik, "Evet, sahnede düştüm. Magazincilerden önce ben yayınlayayım da biraz eğlenelim. Şimdi bu pozisyon sizce penaltı mı? Ahmet Hocam bu işe ne der? Kimlerde bu anın görüntüleri var, her açıdan gönderirseniz daha güzel bir video oluşturabiliriz. Mesajlarda bekliyorum…" dedi.