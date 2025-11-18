Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na çağrı: Bana bir ambulans uçak yollayınız.

Magazin dünyasının tanınan ismi Seren Serengil, sosyal medya hesabından annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Serengil, annesinin düşüp kalçasını kırdığını belirterek, "Şimdi de kalp krizi tehdidiyle ve ciğerlerine su biriktiği için yoğun bakıma alındı. Lütfen bana bir ambulans uçak yollayınız. Ben ücretini ödeyeceğim" dedi.

SEREN SERENGİL'İN ANNESİ NEVİN TEOMAN YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seren Serengil, "Annemi yoğun bakıma kaldırdık. Dualarınızı bekliyorum" dedi. Annesi Nevin Teoman'ın düşüp kalçasını kırdığını belirten Seren Serengil, annesinin İstanbul'a sevk edilmesi gerektiğini de belirtti. Serengil, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na seslenerek, ambulans uçak talebinde bulundu.

SEREN SERENGİL "LÜTFEN BANA AMBULANS UÇAK YOLLAYINIZ"

Seren Serengil Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na seslenerek, "Sayın sağlık bakanım, annemi kaybediyorum. Düşüp kalçasını kırdı. Şimdi de kalp krizi tehdidiyle ve ciğerlerine su biriktiği için yoğun bakıma alındı. Bulunduğumuz hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım yok. Anjiyo ünitesi yok derler. İstanbul'a götürmem gerekiyor. Lütfen bana bir ambulans uçak yollayınız. Ben ücretini ödeyeceğim ama yollayın." dedi.

Seren Serengil daha sonra ise Sağlık Bakanlığı'nı etiketleyerek "Sağolun bakanım" dedi.