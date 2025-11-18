Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na çağrı: Bana bir ambulans uçak yollayınız.

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, sosyal medya hesabından annesi Nevin Teoman'ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na seslenen Seren Serengil, "Lütfen bana bir ambulans uçak yollayınız" dedi.

Haber Merkezi
18.11.2025
18.11.2025
Magazin dünyasının tanınan ismi , sosyal medya hesabından annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Serengil, annesinin düşüp kalçasını kırdığını belirterek, "Şimdi de tehdidiyle ve ciğerlerine su biriktiği için yoğun bakıma alındı. Lütfen bana bir ambulans uçak yollayınız. Ben ücretini ödeyeceğim" dedi.

SEREN SERENGİL'İN ANNESİ NEVİN TEOMAN YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seren Serengil, "Annemi yoğun bakıma kaldırdık. Dualarınızı bekliyorum" dedi. Annesi Nevin Teoman'ın düşüp kalçasını kırdığını belirten Seren Serengil, annesinin İstanbul'a sevk edilmesi gerektiğini de belirtti. Serengil, Bakanı Kemal Memişoğlu'na seslenerek, ambulans uçak talebinde bulundu.

SEREN SERENGİL "LÜTFEN BANA AMBULANS UÇAK YOLLAYINIZ"

Seren Serengil Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na seslenerek, "Sayın sağlık bakanım, annemi kaybediyorum. Düşüp kalçasını kırdı. Şimdi de kalp krizi tehdidiyle ve ciğerlerine su biriktiği için yoğun bakıma alındı. Bulunduğumuz hastanede kalp ile ilgili yok. Anjiyo ünitesi yok derler. İstanbul'a götürmem gerekiyor. Lütfen bana bir ambulans uçak yollayınız. Ben ücretini ödeyeceğim ama yollayın." dedi.

Seren Serengil daha sonra ise Sağlık Bakanlığı'nı etiketleyerek "Sağolun bakanım" dedi.

ETİKETLER
#Sağlık
#seren serengil
#yoğun bakım
#kalp krizi
#anne
#Ambulans Uçak Krizi
#Magazin
