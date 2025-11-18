Yasemin Şefkatli çocuklarının son halini paylaştı! İdo Tatlıses ikizlerini ameliyat eden doktora tepki gösterdi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti, geçtiğimiz aylarda ikiz oğullarını gözlerinin sürekli akması sebebiyle ameliyat ettirdi. Geçen sürede problemin devam ettiğini belirten İdo Tatlıses, yayınladığı video sitem etti.

İDO TATLISES ÇOCUKLARINI AMELİYAT DOKTORA SİTEM ETTİ

Video yayınlayan İdo Tatlıses, "Valla Yasemin'le de konuşuyorum. En çok canımı sıkan; arkadaşlar böyle 50 yere falan sorun çünkü neden biliyor musunuz? Bizim çocuklar operasyon geçirdi gözlerinden. Ve doktor bize dedi ki 'Kesin çözüm. Operasyon olurlarsa akmayacak gözleri. Bu konuyu kapatmış olacağız' dedi. Çocuklar ameliyatı oldu, operasyondan sonra değişmedi. Aynı. Biz dedik ki 'Hocam devam ediyor akıntısı', 'Geçmeyebilir' dedi. 'Onun için tüp takmamız lazım' dedi. Başta deseydin hocam? Kesin geçmez deseydin, biz de yaptırmazdık. Çocuklar narkoz aldı. Nasıl olacak doktor?' ifadelerini kullandı.

YASEMİN ŞEFKATLİ ÇOCUKLARININ ZORLU AMELİYAT SÜRECİNİ PAYLAŞTI

Çocuklarının ameliyatının üstünden 1 sene geçmeden gözlerinin tekrar aktıüğını belirten Yasemin şefkatli, "Beni bilen bilir her konuda pozitif olmaya çalışırım ve bilirim hayatta daha neler var ama küçük canlar üzerinden gereksiz işlemlerle aileleri de yormayın be kardeşim belki bekleseydim zaten açılacaktı insanları da kandırmayın" dedi.