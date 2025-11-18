Panik alımları başladı! Yeni kriz otomotiv sektörünü de vuracak

FİYATLAR TIRMANIYOR, YATIRIMLAR YETERSİZ KALIYOR

Bu tablo, uygun fiyatlı bellek çiplerine mahkûm olan bilgisayar, dizüstü, tüketici elektroniği ve otomotiv gibi pazarlar için risk oluşturuyor. AI şirketleri premium belleğe yüksek bedel ödemeye razı olduğu için geleneksel pazarlar arka sıralara atılıyor.

İşin daha sıkıntılı kısmı ise 2023–2024 döneminde bellek sektörünün yaşadığı daralma. O dönemde yeterli yatırım yapılamadığı için bugün kurulan yeni kapasite, devreye girmekte gecikiyor.