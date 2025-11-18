Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Dünya Prenses Günü mesajları! Kızıma, eşime, arkadaşıma en özel ve duygusal sözler

Dünya Prenses Günü'ne özel en duygusal, güzel ve kısa mesajları sizler için derledik. Dünyanın her yerinde kutlanan 18 Kasım Ulusal Prenses Günü'ne özel mesajlar ve sözleri Whatsapp, Instagram, Facebook aracılığıyla sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dünya Prenses Günü mesajları! Kızıma, eşime, arkadaşıma en özel ve duygusal sözler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 10:35

Kızıma, eşime, arkadaşıma göndermek üzere en güzel ve anlamlı Dünya Prenses Günü mesajları ve sözleri ilgi gördü. 18 Kasım'da Dünya Prenses Günü kutlanıyor.

DÜNYA PRENSES GÜNÜ MESAJLARI DUYGUSAL, ANLAMLI

Bugün tüm güçlü, zarif ve hayalperest prenseslerin günü kutlu olsun.

Gerçek prensesi taç değil, iyi bir kalp belirler.

Dünyayı güzelleştiren tüm nazik ve cesur prenseslere selam olsun.

Prenses olmanın en büyük şartı nezaket taşımaktır.

Bugün kendi masalını yazan tüm prenseslerin günü.

Dünya Prenses Günü mesajları! Kızıma, eşime, arkadaşıma en özel ve duygusal sözler

Prenses olmak gösterişli kıyafetler değil, güzel bir ruh taşımaktır.

Büyük küçük tüm prenseslerin Dünya Prenses Günü kutlu olsun.

Her prenses , sevgi ve ışık taşır.

Masal gibi bir gün geçirmen dileğiyle.

Bugün seni özel yapan ışığını kutlama günü.

Bir prenses önce kendine değer verir, sonra dünyayı güzelleştirir.

Bir kız çocuğunun hayali bile dünyayı değiştirecek kadar güçlüdür.

Prenses olmak bir unvan değil, bir duruştur.

Kalbinde iyilik taşıyan her kız çocuğu dünyayı güzelleştirir.

Dünya Prenses Günü mesajları! Kızıma, eşime, arkadaşıma en özel ve duygusal sözler

Cesur prenseslere hayallerinin peşinde koşacak güç diliyorum.

Işığınla etrafına umut veren tüm prenseslere teşekkürler.

Bugün masallardaki değil, gerçek prenseslerin günü.

Taç takmasan da zaten parlıyorsun.

Dünya Prenses Günü kutlu olsun, hayatın masal gibi olsun.

Her prensesin yolu kendi ışığından geçer.

Gülüşüyle dünyayı güzelleştiren tüm prenseslere selam olsun.

Güçlü kalbinle herkese ilham verdiğin için teşekkür ederim prenses.

Dünya Prenses Günü mesajları! Kızıma, eşime, arkadaşıma en özel ve duygusal sözler

Bugün nazik kalpleri ve güçlü adımları kutluyoruz.

Hayallerine inanan her kız gerçek bir prenses sayılır.

Bir prensesin en büyük süsü kalbindeki merhamettir.

Dünya, prenseslerin ışığıyla daha iyi bir yer olur.

DÜNYA PRENSESLER GÜNÜ SÖZLERİ KISA VE UZUN

Kendine inanan bir prenses her engeli aşabilir.

Bugün kalbini ve cesaretini gösterme günü.

Her prenses kendi masalının gerçek kahramanıdır.

Güzel olmak taçla değil, davranışlarla olur.

Dünya Prenses Günü mesajları! Kızıma, eşime, arkadaşıma en özel ve duygusal sözler

Prenses gibi yaşamak zarif, güçlü ve umut dolu olmaktır.

Bugün tüm prenseslere mutlu ve huzurlu bir gün diliyorum.

Hayallerinden vazgeçmeyen tüm prenseslere selam olsun.

Bir prensesin gülüşü büyük mutluluk yaratır.

Bugün ışığını saklamadan parlaman için en doğru gün.

Gerçek prensesler dünyayı sevgiyle iyileştirir.

Masallar güzeldir ama sen daha güzelsin prenses.

Kalbinin güzelliği her adımına yansısın.

Cesareti bitmeyen her prenses dünyayı değiştirebilir.

Dünya Prenses Günü mesajları! Kızıma, eşime, arkadaşıma en özel ve duygusal sözler

Kendi dünyasını sevgiyle yöneten tüm prenseslere selam.

Senin gibi prensesler sayesinde dünya daha renkli.

Bugün hayallerine bir adım daha yaklaşma günü.

Taç kafada değil, kalpte taşınır.

Prenseslerin gücü incelikten ve zarafetten gelir.

Hayatın masal tadında geçsin.

Parladıkça başkalarına da ışık saçarsın.

Her gülümsemen bir masalın yeni sayfası gibidir.

Küçük adımlarla büyük mucizeler yaratan prenseslere selam olsun.

Bugün kendi masalını yeniden yazma günü.

Dünya Prenses Günü kutlu olsun, ışığın hiç sönmesin.

ETİKETLER
#umut
#kadınlar günü
#Güç Dengeleri
#Dünya Prenses Günü
#Prensesler
#Hayaller
#Zariflik
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.