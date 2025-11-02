Menü Kapat
TGRT Haber
 Berrak Arıcan Baş

İngiltere'de 'Prens' ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de kullanamayacak

Birleşik Krallık Kralı III. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windso'ın son rütbesi de elinden alınacak. Andrew son rütbesi "Fahri Koramiralliği" de kullanamayacak.

İngiltere'de 'Prens' ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de kullanamayacak
02.11.2025
02.11.2025
Savunma Bakanı John Healey, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder 'in mağdurlarından Virginia Giuffre'nin cinsel istismarla suçladığı Mountbatten-Windsor'un "Fahri Koramiral" ünvanıyla ilgili Sky News televizyonuna açıklama yaptı.

SON RÜTBESİ DE ALINACAK

Artık "Prens" ünvanını da kullanamayan Mountbatten-Windsor'a 2015'te verilen "Fahri Koramiralliğin" elinde kalan son ünvan olduğunu kaydeden Healey, "Andrew'ün tüm askeri rütbelerini iade ettiğini gördük. Şimdi de elinde kalan son rütbe olan Fahri Koramiral rütbesiyle ilgili çalışma yürütüyoruz." dedi.

İngiltere'de 'Prens' ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de kullanamayacak

Healey, çalışmanın Kral Charles başkanlığında yürütüldüğünü ve rütbeyi geri alacaklarını kaydetti.

Mountbatten-Windsor'ın taht sırasından çıkarılıp çıkarılmayacağı yönündeki soruya da cevap veren Healey, "Bu Kral'ın vereceği bir karar. Benim şahsi görüşüm Andrew'ün diğer tüm kraliyet ünvanlarını kaybetmesi nedeniyle bunun artık pek mümkün olmadığı yönünde." diye konuştu.

'PRENS' ÜNVANI ELİNDEN ALINMIŞTI

Epstein kurbanlarından Giuffre'nin cinsel istismarla suçladığı Mountbatten-Windsor, hakkındaki tüm iddiaları reddetse de 2019'da tüm resmi Kraliyet görevlerinden çekildiğini açıklamıştı.

İngiltere'de 'Prens' ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de kullanamayacak

Geçen ay Giuffre'nin iddialarının yer aldığı kitabın yayımlanmasıyla söz konusu iddiaların Kraliyet Ailesini ve Kral Charles'ı meşgul ettiğini belirten Mountbatten-Windsor, "Prens" hariç tüm Kraliyet ünvanları, rütbe ve nişanlarını bırakacağını duyurmuştu.

Ancak Kral Charles, bir adım ileriye giderek Prens unvanını da almış, kardeşinin bundan böyle "Andrew Mountbatten-Windsor" olarak hayatına devam edeceğini açıklamıştı.

Mountbatten-Windsor'ın yaşadığı Windsor Kalesi'ndeki Royal Lodge malikanesinin de elinden alınabileceği belirtilmişti.

