Epstein mağduru Virginia Giuffre ifşa etti: Ünlü başbakan tecavüz edip öldüresiye dövdü

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein mağdurlarından Virginia Giuffre'nin kaleme aldığı kitap bugün yayımlanacak. 41 yaşında hayatını kaybeden Giuffre'nin 'Nobody's Girl' kitabı henüz yayımlanmadan bir kopyası basına sızdı.

''ÜNLÜ BAŞBAKAN TECAVÜZ ETTİ, DÖVDÜ''

Virginia Giuffre, kitabında, "Çok ünlü bir başbakan bana tecavüz etti ve beni öldüresiye dövdü" yazdı. Başbakanın ismine dair bir detay vermedi. Fakat New York Post'un haberine göre, Giuffre, geçmişte mahkemeye verdiği dilekçelerden birinde eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın kendisine tecavüz ettiğini öne sürmüştü.

BBC'nin kitaba ilişkin haberine göre de Giuffre ve gölge yazar Amy Wallace'ın kaleme aldığı anı kitabı, zengin ve güçlü kişilerin genç kadınları istismar ettiği bir ağın resmini çiziyor.

''PRENS ANDREW YAŞIMI BİLİYORDU''

Mağdur Virginia Giuffre, kitabında İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew ile üç ayrı olayda cinsel ilişkiye girdiğini, bunlardan birinde Epstein ve yaklaşık sekiz genç kadınla birlikte olduğunu yazdı.

Cinsel istismarın merkezinde, Epstein ve 20 yıl hapis cezası alan eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in olduğunu belirten Giuffre, anı kitabında "on yıllar sonra bile ikisinden ne kadar korktuğunu hatırladığına" yer verdi.

Virginia Giuffre, kitabında cinsel tacizle suçladığı, Prens Andrew ile ilk kez Mart 2001'de tanıştığını belirtti.

Maxwell'in onu uyandırarak "özel bir gün" olacağını ve "tıpkı Sindirella gibi yakışıklı bir prens ile tanışacağını söylediğini" aktaran Giuffre, o günün ilerleyen saatlerinde Prens Andrew ile tanıştığında, Maxwell'in, Prens'e yaşını tahmin etmesini söylediğini dile getirdi.

O zamanlar 41 yaşında olan Prens Andrew'un, 17 diyerek doğru tahminde bulunduğunu belirten Giuffre, kitabında Andrew'un "Kızlarım senden biraz daha küçük." dediğini hatırladığını aktardı.

Prens Andrew ile beraber olduğunu anlatan Giuffre, ''Maxwell'in kraliyetteki arkadaşıyla görüştüğü belliydi çünkü bana 'İyi iş çıkardın. Prens eğlendi.' dedi." diye yazdı ve bunun daha sonra tekrarlandığını anlattı.

KRALİYET AİLESİNİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Kitabın ilerleyen bölümlerinde Giuffre, Prens Andrew'a karşı açtığı hukuk davasının ardından 2022'de onunla yaptığı mahkeme dışı anlaşmaya değindi.

Giuffre, "Bir yıllık susma emrine razı oldum. Bu, Prens için önemli görünüyordu çünkü annesinin Platin Jübilesinin zaten yeterince lekelenmiş olan itibarının daha fazla zedelenmemesini sağlayacaktı." şeklinde yazdı.

Buckingham Sarayı'ndan bir kaynak, BBC'ye yaptığı açıklamada, kitabın yayımlanmasının, Virginia Giuffre tarafından cinsel tacizle suçlanan Prens Andrew'un daha fazla mercek altına alınabileceğini ve bu nedenle "önlerinde daha zor günlerin olabileceği" gerçeğini kabul ettiklerini aktardı.

Öte yandan Jeffrey Epstein davasında ana davacı olan Giuffre, 25 Nisan'da 41 yaşında yaşamını yitirmişti.