Epstein'den İngiliz Kraliyet Ailesi'ne akan paralar e-postalarla ortaya çıktı

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in İngiliz kraliyet ailesiyle bağlantıları gün yüzüne çıktı.

15 SENE BOYUNCA PARA GÖNDERDİ

İngiliz basını, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin eski başkanı Bill Clinton, Aktör Kevin Spacey ve şarkıcı Michael Jackson gibi ünlülerle yakınlığı olduğu bilinen Epstein'in İngiliz Kraliyet Ailesi'ne 15 sene boyunca fon sağladığı anlaşıldı. Mail on Sunday'in haberine göre, Epstein, Prens Andrew'un eşi Sarah Ferguson'a 15 yıl boyunca para gönderdi.

Epstein ise bu durumdan memnun değildi. Bu yüzden Ferguson'un kendisinden sürekli para istemesinden duyduğu rahatsızlığı yakınlarına aktardığı e-postalar gönderdi. Bu e-postalarda, kraliyet ailesinin eski üyesinin para için çok çaresiz olduğu ayrıca Epstein'in hapisten çıkmasını ilk kutlayan isim olduğu bilgisi de yer aldı.

Gazete, e-postaların hepsinin yayımlanmayacağını, Epstein mağduru kadınların mahremiyetini korumak amacıyla sıkı bir inceleme yapılacağını açıkladı.

E-postalara dair yayımlanan bazı kısımlar ise şu şekildeydi:

- Ferguson, 'ufak harcamaları' için 50 bin ile 100 bin dolar para "dilendi".

- Epstein'in özel adasını ziyaret etmek istedi.

- Epstein, Ferguson'un eski çalışanına olan borçlarını ödedikten sonra parasını geri alamadığı için öfkelendi.

- Ferguson, kamu önünde Epstein'i eleştirse de, gizlice Epstein ile iletişim kurarak hayır kurumu için destek istedi.

- Epstein, açık açık Oprah Winfrey ile röportaj yapmadan önce Ferguson'a konuşulacak konularla ilgili talimatlar verdi.