Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

'Trump'tan Epstein'a cinsel içerikli mesaj' iddiası! İlk kez açıklama yaptı

Kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanan ve cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'a cinsel içerikli mesaj yolladığı iddia edilen ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Mesajın kendisine ait olmadığını söyleyen Trump, "Bu benim imzam değil ve konuşma tarzım bu değil" ifadelerini kullandı.

'Trump'tan Epstein'a cinsel içerikli mesaj' iddiası! İlk kez açıklama yaptı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 08:09
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 08:09

ABD Başkanı 'ın eşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddia edilen milyarder 'a cinsel içerikli doğum günü mesajı yolladığı iddia edilmişti. Ortaya çıkan mektubun ardından Trump ilke kez açıklama yaptı. Mektubun özgün olmadığını söyleyen Trump, iddiaları "Ölü bir konu" olarak nitelendirdi.

"SAÇMALIK"

NBC News haberine göre Trump, gazetecilere yaptığı açıklamasında, Epstein'e yazdığı öne sürülen mektubun özgünlüğünü reddederek, bunun "saçmalık" olduğunu savundu.

Trump, "Bu benim imzam değil ve konuşma tarzım bu değil. Uzun süredir beni takip eden herkes bunun benim dilim olmadığını bilir." dedi.

'Trump'tan Epstein'a cinsel içerikli mesaj' iddiası! İlk kez açıklama yaptı

Epstein'e mektup gönderdiği iddialarını "Ölü bir konu" olarak nitelendiren Trump, "Bu saçmalık ve açıkçası, zamanınızı boşa harcıyorsunuz. Ölü bir konu hakkında yorum yapmam. Tüm yorumları personele ilettim. Bu ölü bir konu." diye konuştu.

"CİNSEL İÇERİKLİ" DOĞUM GÜNÜ MEKTUBU

Trump'ın reddettiği "cinsel içerikli" doğum günü mektubu, kamuoyuna açıklanmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi tarafından, Trump'ın reddettiği doğum günü mektubunun ABD Başkanı tarafından Epstein'e gönderildiği öne sürülmüştü.

Mektubun 2003 yılında Epstein'ın doğum günü için hazırlanan hediye paketinin parçası olarak gönderildiği iddia edilmişti. Trump'ın adının ve imzasının bulunduğu mektupta, el çizimi gibi görünen kıvrımlı bir kadının silüeti ile çerçevelenmiş bir metnin yer aldığı belirtilmişti.

Mektupta, Trump'ın Epstein'e hitaben, "Arkadaşlık harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun. Her günün başka bir harika sır olmasını dilerim." ifadesini kullandığı iddia edilmişti.

Trump, söz konusu mektupla ilgili haber yayımlayan The Wall Street Journal gazetesine 10 milyar dolarlık dava açmış ve mektupla ilgili tüm iddiaları reddetmişti.

ETİKETLER
#donald trump
#jeffrey epstein
#Mektub İddiası
#Cinsel İçerikli Mesaj
#Meşruiyet İddiası
#Dünya
