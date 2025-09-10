Trump'a akşam yemeğinde Gazze protestosu! Lüks restoran önünde 'açlık' hatırlatması

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’ın daha güvenli hale getirildiğini göstermek amacıyla akşam saatlerinde Başkan Yardımcısı JD Vance ve bazı kabine üyeleriyle birlikte bir restorana gitti. Ancak restorana girişinde Trump, savaş karşıtı kadınların oluşturduğu "CodePink" isimli örgütün protestosuyla karşılaştı.

TRUMP'A HİTLER BENZETMESİ

Göstericiler, Trump’a “Filistin’e özgürlük, Washington’a özgürlük” diye seslendi. Gazze’de insanların açlıktan öldüğünü vurgulayan grup, ayrıca “Trump, bugünün Hitleri” sloganı attı. Trump, bir süre protestocuları izledikten sonra eliyle güvenlik görevlilerine işaret ederek göstericilerin dışarı çıkarılmasını istedi.

Protestocular, restoran dışına çıkarıldıkları sırada da Filistin ve Gazze lehine sloganlarını sürdürdü.