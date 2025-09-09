Menü Kapat
Editor
Editor
 | Suat Vilgen

Trump'ı köşeye sıkıştıran müstehcen mektup! Epstein'a hapisteyken göndermiş

ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, Donald Trump’ın hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e müstehcen içerikli bir doğum günü mektubu gönderdiğini iddia ederek kamuoyuna sundu. Beyaz Saray ise mektubu “tamamen sahte” olarak nitelendirdi.

Trump'ı köşeye sıkıştıran müstehcen mektup! Epstein'a hapisteyken göndermiş
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 08:48
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 08:48

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ndeki Demokrat üyeler, ’ın kız çocuklarına yönelik ağı kurmakla suçlanan ’e hapisteyken “müstehcen içerikli” bir doğum günü mektubu gönderdiğini ileri sürdü. Epstein’in avukatlarından elde edildiği belirtilen mektup, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılırken, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Trump'ı köşeye sıkıştıran müstehcen mektup! Epstein'a hapisteyken göndermiş
ÇIPLAK KADIN SİLÜETİ VE DİKKAT ÇEKEN DİYALOGLAR

Sızdırılan belgelerde, elle çizilmiş çıplak bir kadın figürünün içine yerleştirilmiş Trump-Epstein diyalogları bulunuyor. Trump’ın, “Jeffrey, bazı ortak yanlarımız var” ve “Gizemler asla yaşlanmaz” ifadelerini kullandığı öne sürülüyor. Mektupta ayrıca, “Bir dost harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun ve her gün başka bir harika sır olsun” sözlerinin yazılı olduğu da dikkat çekti.

Trump'ı köşeye sıkıştıran müstehcen mektup! Epstein'a hapisteyken göndermiş

BEYAZ SARAY: "TAMAMEN SAHTE"

Sözcüsü Karoline Leavitt, mektubun Wall Street Journal’da da gündeme geldiğini hatırlatarak, iddiaları kesin bir dille yalanladı. Leavitt, “Baştan beri söylediğim üzere, Başkan Trump’ın bu resmi çizmediği ve imzalamadığı çok açık. Hukuk ekibi dava sürecini kararlılıkla sürdürecek” dedi. Ayrıca, Demokratların Epstein dosyası üzerinden “sahte haber üretmeye” devam ettiğini savundu.

Trump'ı köşeye sıkıştıran müstehcen mektup! Epstein'a hapisteyken göndermiş

EPSTEIN SKANDALI VE TRUMP İDDİALARI

2002-2005 yılları arasında onlarca reşit olmayan kız çocuğunu istismar etmekle suçlanan Jeffrey Epstein, 2019’da tutuklanmış, kısa süre sonra hapishanede ölü bulunmuştu. Epstein’in siyaset, iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isimle ilişkileri kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Trump’ın adının dava dosyalarında geçtiği iddiası zaman zaman gündeme gelirken, Elon Musk da bu dosyaların kamuoyuna açıklanmamasını Trump ile ilişkilendirmişti. Wall Street Journal’ın, Trump’ın Epstein’e 2003’te müstehcen bir mektup gönderdiği yönündeki haberi sonrası Trump, gazetenin sahibi Rupert Murdoch’a 10 milyar dolarlık dava açmıştı. Son olarak, Epstein soruşturmasına ilişkin 33 bini aşkın sayfalık belge Kongre tarafından yayımlanmıştı.

ETİKETLER
#donald trump
#donald trump
#abd başkanı
#skandal
#istismar
#demokratlar
#jeffrey epstein
#jeffrey epstein
#Mektub
#Beyaz Saray
#Dünya
