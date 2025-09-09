Trump'ı köşeye sıkıştıran müstehcen mektup! Epstein'a hapisteyken göndermiş

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ndeki Demokrat üyeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın kız çocuklarına yönelik istismar ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein’e hapisteyken “müstehcen içerikli” bir doğum günü mektubu gönderdiğini ileri sürdü. Epstein’in avukatlarından elde edildiği belirtilen mektup, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılırken, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

ÇIPLAK KADIN SİLÜETİ VE DİKKAT ÇEKEN DİYALOGLAR

Sızdırılan belgelerde, elle çizilmiş çıplak bir kadın figürünün içine yerleştirilmiş Trump-Epstein diyalogları bulunuyor. Trump’ın, “Jeffrey, bazı ortak yanlarımız var” ve “Gizemler asla yaşlanmaz” ifadelerini kullandığı öne sürülüyor. Mektupta ayrıca, “Bir dost harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun ve her gün başka bir harika sır olsun” sözlerinin yazılı olduğu da dikkat çekti.

BEYAZ SARAY: "TAMAMEN SAHTE"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, mektubun Wall Street Journal’da da gündeme geldiğini hatırlatarak, iddiaları kesin bir dille yalanladı. Leavitt, “Baştan beri söylediğim üzere, Başkan Trump’ın bu resmi çizmediği ve imzalamadığı çok açık. Hukuk ekibi dava sürecini kararlılıkla sürdürecek” dedi. Ayrıca, Demokratların Epstein dosyası üzerinden “sahte haber üretmeye” devam ettiğini savundu.

EPSTEIN SKANDALI VE TRUMP İDDİALARI

2002-2005 yılları arasında onlarca reşit olmayan kız çocuğunu istismar etmekle suçlanan Jeffrey Epstein, 2019’da tutuklanmış, kısa süre sonra hapishanede ölü bulunmuştu. Epstein’in siyaset, iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isimle ilişkileri kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Trump’ın adının dava dosyalarında geçtiği iddiası zaman zaman gündeme gelirken, Elon Musk da bu dosyaların kamuoyuna açıklanmamasını Trump ile ilişkilendirmişti. Wall Street Journal’ın, Trump’ın Epstein’e 2003’te müstehcen bir mektup gönderdiği yönündeki haberi sonrası Trump, gazetenin sahibi Rupert Murdoch’a 10 milyar dolarlık dava açmıştı. Son olarak, Epstein soruşturmasına ilişkin 33 bini aşkın sayfalık belge Kongre tarafından yayımlanmıştı.