Trump yönetimi, ABD vatandaşlığı sınavlarını zorlaştıracak! Bir de yazı istenecek

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow, Washington'daki Göçmenlik Çalışmaları Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Politico internet sitesinin haberine göre, Edlow, mevcut sınavın çok kolay olduğunu belirterek, ABD yasalarına göre vatandaşlık almaya hak kazanamayanların göç sürecinde desteklenmesine olanak sağladığını savundu.

'AMERİKALI OLMAK' ÜZERİNE YAZI İSTENECEK

Sınavın sadece yüksek eğitimli adayların geçebileceği kadar zor olmasını istemediğini ifade eden Edlow, ancak yine de sınavın daha düşündürücü olması gerektiğini söyledi.

Edlow, adaylardan, Amerikalı olmanın ne anlama geldiğini özetleyen bir yazı yazmalarının da istenebileceğine dikkati çekti.

Vatandaşlık başvuru sürecindeki söz konusu değişikliklerin yakın zamanda gerçekleşmesinin mümkün olmadığına işaret edilen haberde, bu önerilerin, Trump yönetiminin göç sürecini daha sıkı inceleme politikasının bir parçası olduğu belirtiliyor.

TRUMP'IN GÖÇMEN KARŞITI KARARLARI

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da sonlandırıldığını duyurmuştu.

Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.