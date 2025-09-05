Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
 | Berrak Arıcan

Trump yönetimi, ABD vatandaşlığı sınavlarını zorlaştıracak! Bir de yazı istenecek

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ABD vatandaşlığı için girilmesi gereken sınavları zorlaştırmayı planlıyor. Mevcut sınavın ise çok kolay olduğu iddia edildi.

Trump yönetimi, ABD vatandaşlığı sınavlarını zorlaştıracak! Bir de yazı istenecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 14:57

ve Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow, Washington'daki Göçmenlik Çalışmaları Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Politico internet sitesinin haberine göre, Edlow, mevcut sınavın çok kolay olduğunu belirterek, ABD yasalarına göre vatandaşlık almaya hak kazanamayanların göç sürecinde desteklenmesine olanak sağladığını savundu.

Trump yönetimi, ABD vatandaşlığı sınavlarını zorlaştıracak! Bir de yazı istenecek

'AMERİKALI OLMAK' ÜZERİNE YAZI İSTENECEK

Sınavın sadece yüksek eğitimli adayların geçebileceği kadar zor olmasını istemediğini ifade eden Edlow, ancak yine de sınavın daha düşündürücü olması gerektiğini söyledi.

Edlow, adaylardan, Amerikalı olmanın ne anlama geldiğini özetleyen bir yazı yazmalarının da istenebileceğine dikkati çekti.

Vatandaşlık başvuru sürecindeki söz konusu değişikliklerin yakın zamanda gerçekleşmesinin mümkün olmadığına işaret edilen haberde, bu önerilerin, Trump yönetiminin göç sürecini daha sıkı inceleme politikasının bir parçası olduğu belirtiliyor.

Trump yönetimi, ABD vatandaşlığı sınavlarını zorlaştıracak! Bir de yazı istenecek

TRUMP'IN GÖÇMEN KARŞITI KARARLARI

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı , daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da sonlandırıldığını duyurmuştu.

Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Donald Trump sert çıkış yaptı! Bir vergi daha geliyor
Her yerde parmağı var: Ünlü restoran zinciri logosunu Trump yüzünden değiştiremedi
ETİKETLER
#donald trump
#abd
#vatandaşlık
#Siyasi
#Göçmenlik
#Uscis
#Dünya
TGRT Haber
