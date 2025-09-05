Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Donald Trump sert çıkış yaptı! Bir vergi daha geliyor

Başkan Donald Trump, üretimi ABD'ye taşımayan teknoloji şirketlerinin yarı iletken ithalatına yeni vergiler getireceğini duyurdu. Apple ve Samsung gibi ABD'de yatırım yapma taahhüdünde bulunan şirketler, vergilerden muaf tutulacak.

Donald Trump sert çıkış yaptı! Bir vergi daha geliyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 14:34

ABD Başkanı 'ın ikinci dönemine başladığı ocak ayından bu yana uyguladığı gümrük vergilerinin, finans piyasalarında dalgalanmaya ve küresel ekonomik belirsizliğe yol açtığı değerlendiriliyor. Son olarak Donald Trump, devlerine yönelik açıklamasında, üretimi ABD'ye taşımayan şirketlerin yarı iletken ithalatına da vergi getireceğini söyledi.

"TARİFE UYGULAYACAĞIZ, HEM DE ÇOK YAKINDA"

Beyaz Saray'da teknoloji liderlerini ağırlayan Trump, "Buradaki insanlarla görüştüm. Çipler ve yarı iletkenler... Ülkeye gelmeyen şirketlere uygulayacağız. Çok yakında" diye konuştu.

Donald Trump sert çıkış yaptı! Bir vergi daha geliyor

Verginin oranı veya ne zaman yürürlüğe gireceğiyle ilgili bilgi vermeyen ABD Başkanı Trump, "Çok yüksek olmayan ancak oldukça önemli bir vergi koyacağız" ifadelerini kullandı. Üretim yapan veya yapmayı planlayan şirketlerin ise vergiden muaf tutulacağını sözlerine ekledi.

Donald Trump'ın, gümrük vergilerini Amerika'nın dış politikasının temel direği haline getirdiği ve bu politikayı da şirketlere karşı siyasi baskı aracı olarak kullandığı yorumlanıyor. Trump yarı iletkenler hakkındaki yorumlarında, "Buraya gelmeyene vergi uygulanır" diyerek oldukça net bir tutum sergiliyor.

Donald Trump sert çıkış yaptı! Bir vergi daha geliyor

APPLE VE SAMSUNG GÜVENDE Mİ?

Trump, masanın karşısında oturan CEO'su Tim Cook'a işaret ederek, "Tim Cook'un durumu oldukça iyi" dedi. Hatırlatmak gerekirse Apple, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplam yurt içi yatırım taahhüdünü önümüzdeki dört yıl için 600 milyar dolara çıkarma sözü vermişti.

Donald Trump sert çıkış yaptı! Bir vergi daha geliyor

Trump geçen ay, ABD'nin yarı iletken ithalatına yaklaşık yüzde 100 oranında vergi uygulayacağını, ancak ABD'de üretim yapan veya yapmayı taahhüt eden şirketlerin etkilenmeyeceğini söylemişti. Tayvanlı çip devi TSMC ve Güney Koreli Electronics ile SK Hynix, ABD'de çip üretimi için yatırım yapacaklarını duyurdu.

