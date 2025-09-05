Donald Trump sert çıkış yaptı! Bir vergi daha geliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemine başladığı ocak ayından bu yana uyguladığı gümrük vergilerinin, finans piyasalarında dalgalanmaya ve küresel ekonomik belirsizliğe yol açtığı değerlendiriliyor. Son olarak Donald Trump, teknoloji devlerine yönelik açıklamasında, üretimi ABD'ye taşımayan şirketlerin yarı iletken ithalatına da vergi getireceğini söyledi.

"TARİFE UYGULAYACAĞIZ, HEM DE ÇOK YAKINDA"

Beyaz Saray'da teknoloji liderlerini ağırlayan Trump, "Buradaki insanlarla görüştüm. Çipler ve yarı iletkenler... Ülkeye gelmeyen şirketlere tarife uygulayacağız. Çok yakında" diye konuştu.

Verginin oranı veya ne zaman yürürlüğe gireceğiyle ilgili bilgi vermeyen ABD Başkanı Trump, "Çok yüksek olmayan ancak oldukça önemli bir vergi koyacağız" ifadelerini kullandı. Üretim yapan veya yapmayı planlayan şirketlerin ise vergiden muaf tutulacağını sözlerine ekledi.

Donald Trump'ın, gümrük vergilerini Amerika'nın dış politikasının temel direği haline getirdiği ve bu politikayı da şirketlere karşı siyasi baskı aracı olarak kullandığı yorumlanıyor. Trump yarı iletkenler hakkındaki yorumlarında, "Buraya gelmeyene vergi uygulanır" diyerek oldukça net bir tutum sergiliyor.

APPLE VE SAMSUNG GÜVENDE Mİ?

Trump, masanın karşısında oturan Apple CEO'su Tim Cook'a işaret ederek, "Tim Cook'un durumu oldukça iyi" dedi. Hatırlatmak gerekirse Apple, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplam yurt içi yatırım taahhüdünü önümüzdeki dört yıl için 600 milyar dolara çıkarma sözü vermişti.

Trump geçen ay, ABD'nin yarı iletken ithalatına yaklaşık yüzde 100 oranında vergi uygulayacağını, ancak ABD'de üretim yapan veya yapmayı taahhüt eden şirketlerin etkilenmeyeceğini söylemişti. Tayvanlı çip devi TSMC ve Güney Koreli Samsung Electronics ile SK Hynix, ABD'de çip üretimi için yatırım yapacaklarını duyurdu.