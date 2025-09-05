Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Baykar’dan İtalyan Mali Polisi'ne teknoloji harikası: P.180 Avanti EVO satışı

Piaggio Aerospace, Guardia di Finanza ile yeni bir P.180 Avanti EVO sözleşmesi imzaladı, Akdeniz’in güvenliği bu uçaklarla sağlanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Baykar’dan İtalyan Mali Polisi'ne teknoloji harikası: P.180 Avanti EVO satışı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 03:59
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 04:04

’ın satın aldığı Piaggio Aerospace, ’nın mali polisi Guardia di Finanza ile bir adet P.180 Avanti EVO uçağı için anlaşma imzaladı. Sözleşme, lojistik destek ve ek uçaklar için opsiyonları kapsıyor. Halihazırda 2 adet P.180 Avanti II kullanan Guardia di Finanza, yeni uçakla taktiksel nakliye ve operasyonel gücünü artıracak.

Baykar’dan İtalyan Mali Polisi'ne teknoloji harikası: P.180 Avanti EVO satışı

TEKNOLOJİ VE ÇEVRE DOSTU MÜTHİŞ BİR GÜÇ

P.180 Avanti EVO, sessiz ve çevre dostu motor teknolojisiyle öne çıkıyor. Geliştirilmiş görev sistemleri, kargo ve medikal tahliye için genişletilmiş kapı, ek yakıt tankıyla uzayan menzil, uçağı bir teknoloji harikası yapıyor. Akdeniz’de yasa dışı ticaret ve göçmen kaçakçılığına karşı uzun süreli devriyelerde stratejik avantaj sağlayacak.

Baykar’dan İtalyan Mali Polisi'ne teknoloji harikası: P.180 Avanti EVO satışı

HIZ, ESNEKLİK VE İNSANİ MİSYON DA BONUS

Yüksek hızı ve kısa pist performansıyla dikkat çeken Avanti EVO, personel ve ekipman taşımada eşsiz bir kapasite sunuyor. Geniş kapı tasarımı, tıbbi tahliyelerde sedye ve sağlık ekipmanlarının kolay taşınmasını sağlıyor, böylece Guardia di Finanza acil durum ve insani görevlerde de kullanılmış olacak.

Baykar’dan İtalyan Mali Polisi'ne teknoloji harikası: P.180 Avanti EVO satışı

BAYKAR’IN AVRUPA YÜKSELİŞİ HIZ KESMİYOR

Anlaşma, Baykar’ın Piaggio Aerospace’u satın almasından sonra gerçekleşti, şirketin Avrupa pazarındaki konumunu güçlendiriyor. Piaggio’nun yeniden canlanmasıyla, hem İtalyan havacılığı hem de Türk teknolojisi küresel sahnede adından söz ettirecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Baykar - Leonardo iş birliğine İtalyan işi övgü! Ferrari'ye benzettiler!
ETİKETLER
#Ekonomi
#İtalya
#baykar
#Piaggio Aerospace
#P.180 Avanti Evo
#Guardia Di Finanza
#İllüsyon Kargo
#Medikal Tahliye
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.