Baykar’dan İtalyan Mali Polisi'ne teknoloji harikası: P.180 Avanti EVO satışı

Baykar’ın satın aldığı Piaggio Aerospace, İtalya’nın mali polisi Guardia di Finanza ile bir adet P.180 Avanti EVO uçağı için anlaşma imzaladı. Sözleşme, lojistik destek ve ek uçaklar için opsiyonları kapsıyor. Halihazırda 2 adet P.180 Avanti II kullanan Guardia di Finanza, yeni uçakla taktiksel nakliye ve operasyonel gücünü artıracak.

TEKNOLOJİ VE ÇEVRE DOSTU MÜTHİŞ BİR GÜÇ

P.180 Avanti EVO, sessiz ve çevre dostu motor teknolojisiyle öne çıkıyor. Geliştirilmiş görev sistemleri, kargo ve medikal tahliye için genişletilmiş kapı, ek yakıt tankıyla uzayan menzil, uçağı bir teknoloji harikası yapıyor. Akdeniz’de yasa dışı ticaret ve göçmen kaçakçılığına karşı uzun süreli devriyelerde stratejik avantaj sağlayacak.

HIZ, ESNEKLİK VE İNSANİ MİSYON DA BONUS

Yüksek hızı ve kısa pist performansıyla dikkat çeken Avanti EVO, personel ve ekipman taşımada eşsiz bir kapasite sunuyor. Geniş kapı tasarımı, tıbbi tahliyelerde sedye ve sağlık ekipmanlarının kolay taşınmasını sağlıyor, böylece Guardia di Finanza acil durum ve insani görevlerde de kullanılmış olacak.

BAYKAR’IN AVRUPA YÜKSELİŞİ HIZ KESMİYOR

Anlaşma, Baykar’ın Piaggio Aerospace’u satın almasından sonra gerçekleşti, şirketin Avrupa pazarındaki konumunu güçlendiriyor. Piaggio’nun yeniden canlanmasıyla, hem İtalyan havacılığı hem de Türk teknolojisi küresel sahnede adından söz ettirecek.