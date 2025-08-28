Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
27°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Baykar - Leonardo iş birliğine İtalyan işi övgü! Ferrari'ye benzettiler!

İtalyan Panorama dergisi, Leonardo ve Baykar arasında kurulan ortak girişimin, 100 milyar dolarlık pazarı garanti altına alacağını yazdı. Dev iş birliği için "Dronların Ferarrisi" benzetmesi dikkat çekti.

Baykar - Leonardo iş birliğine İtalyan işi övgü! Ferrari'ye benzettiler!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.08.2025
13:22
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
13:26

İtalya basını, Leonardo ile arasındaki stratejik anlaşmayı manşetlerine taşıdı. Panorama dergisinde yer alan haberde, iki şirketin oluşturduğu ortaklığın Avrupa’da önümüzdeki on yıl içinde 100 milyar dolara ulaşması beklenen insansız hava aracı pazarında kritik rol oynayacağı vurgulandı.

Baykar - Leonardo iş birliğine İtalyan işi övgü! Ferrari'ye benzettiler!
“DRONLARIN FERRARİ’Sİ”

Haberde, Gorizia iline bağlı Ronchi dei Legionari’de bulunan Leonardo fabrikasının müdürü Fabio Pauluzzo’nun, “Bu tesis, dronların ’si” sözlerine yer verildi.

Ocak ayından itibaren, dünya ihracatının yüzde 65’ini elinde bulunduran Baykar ile iş birliği kapsamında TB3 dronunun son montajının bu tesiste yapılmaya başlanacağı aktarıldı.

Baykar - Leonardo iş birliğine İtalyan işi övgü! Ferrari'ye benzettiler!

İTALYAN TEKNOLOJİSİYLE ENTEGRASYON

Panorama, Ronchi’deki üretim sahasının klasik bir fabrika olmadığını, her yıl yaklaşık 200 drone, hava hedefi ve uçuş simülasyonu üretildiğini, montajın titiz bir şekilde neredeyse cerrahi hassasiyetle yürütüldüğünü yazdı.

LBA Systems adıyla kurulan yüzde 50 ortaklık sayesinde Türk SİHA’larının elektro-optik radar sistemleri, yapay zeka teknolojileri ve diğer İtalyan inovasyonlarıyla entegre edileceği ifade edildi.

1 MİLYON SAATLİK UÇUŞ DENEYİMİ

Haberde ayrıca, ilk TB2 insansız hava araçlarının Ukrayna savaşının başında elde ettiği 1 milyon saatlik uçuş deneyimine dikkat çekildi. Bu deneyimle Türk mühendislerin, GPS arızalarında dahi yapay zekâ desteğiyle dronları bağımsız şekilde uçurmayı başardığı belirtildi. Ayrıca motorların da kendi bünyesinde geliştirileceği ve Leonardo’nun Avrupa ile Batı pazarları için gerekli sertifikasyonlarda kilit rol üstleneceği kaydedildi.

TGRT Haber
