32°
Dünya
Kayıp 60 saniyelik boşluk doldu! Jeffrey Epstein davasında 33 bin sayfalık yeni belgeler

ABD'de pedofili milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin yeni belgeler yayımlandı. 33 bin 295 sayfa belge içerisinde uçuş kayıtları, cezaevi gözetim görüntüleri, mahkeme evrakları, ses kayıtları ve mailler de var.

'de kız çocuklarına yönelik şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder soruşturmasına ilişkin büyük jüri tutanakları ve delillerin kamuoyuna açıklanması Ağustos ayının sonunda 3'üncü kez reddedilmişti. ABD Kongre Komitesi, Epstein hakkında yürütülen federal soruşturmaya ilişkin çok sayıda belgeyi yayımladı.

Kayıp 60 saniyelik boşluk doldu! Jeffrey Epstein davasında 33 bin sayfalık yeni belgeler

33 BİN 295 SAYFALIK BELGE

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Başkanı James Comer'in dün Epstein davasına ilişkin belgelerin dün online olarak paylaşılması talimatı vermesinin ardından uçuş kayıtları, cezaevi gözetim görüntüleri, mahkeme evrakları, ses kayıtları ve mailler dahil 33 bin 295 sayfa belge ile paylaşıldı. Dosyaların çok az yeni bilgi içerdiğini belirten Comer, "Görebildiğim kadarıyla belgelerde yeni bir şey yok" dedi.

Dün yayınlanan görüntülerde Epstein'in öldüğü gece New York'taki hücresinin dışındaki anların da olduğu belgelerde Epstein'ın öldüğü 9 Ağustos'u 10 Ağustos'a bağlayan sürede tesisten 13 saat 41 saniyelik bir video bulunuyor. Söz konusu görüntülerin Adalet Bakanlığı tarafından iki ay önce yayınlanan görüntülerden daha uzun olduğu ifade ediliyor.

Kayıp 60 saniyelik boşluk doldu! Jeffrey Epstein davasında 33 bin sayfalık yeni belgeler

60 SANİYELİK BOŞLUK DOLDU

Ayrıca, yeni yayınlanan görüntülerde "kayıp dakika" olarak adlandırılan bir bölüm de yer alıyor. Daha önce yayınlanan görüntülerde, gece yarısından hemen önce 60 saniyelik bir boşluk yer alırken son yayınlanan görüntülerde ise bu boşluğun artık yayınlanan belgelerdeki görüntülerle giderildiği kaydedildi.
Adalet Bakanı Pam Bondi daha önceki açıklamasında "kayıp dakika" hapishane kamera sisteminin her gece sıfırlanması nedeniyle olduğunu söylemişti.

20 YIL ÖNCESİNE AİT KAYITLAR VAR

Belgelerde 2006 yılında Epstein mağduru olduğunu ifade eden kişilerle yapılan röportajlardan kesitler de yer alırken, yüzü gizlenen bu kişilerin masaj salonlarında maruz kaldıkları cinsel istismarı anlatan bu isimlerinin de ses kayıtlarından çıkarılmış olduğu anlaşılıyor. Belgelerde, Palm Beach'te polisin Epstein'e ait evde arama yaparken kaydedilen vücut kamera görüntüleri de bulunuyor. Belgelerin bazıları 20 yıl öncesine dayanıyor ve Palm Beach polisi tarafından Epstein hakkında başlatılan ilk cezai soruşturmayı kapsıyor.

Kayıp 60 saniyelik boşluk doldu! Jeffrey Epstein davasında 33 bin sayfalık yeni belgeler

EPSTEIN DAVASI

ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla 6 Temmuz 2019'da New York'ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra cezaevine gönderilmişti. Epstein, tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar etmişti. Fuhuş ağı oluşturarak kız çocuklarına tuzak kuran Epstein'in oyuncular, siyasetçiler gibi dünyaca ünlü isimlerle olan bağlantısı dünya genelinde büyük tepki çekmişti.

'DAVADA TRUMP'IN ADI GEÇİYOR' İDDİASI

ABD'li iş adamı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile sosyal medya üzerinden yaşadığı tartışmada Trump'ın adının, cinsel istismar ve fuhuş ağını içeren ABD'li milyarder Jeffrey Epstein dosyalarında olduğunu ve bu nedenle dosyaların kamuoyuna açıklanmadığını iddia etmişti.

Kayıp 60 saniyelik boşluk doldu! Jeffrey Epstein davasında 33 bin sayfalık yeni belgeler

Wall Street Journal ise Trump'ın Epstein'e 2003 yılında 50. doğum günü için müstehcen bir mektup gönderdiğini iddia etmişti. Trump'ın adının yer aldığı mektupta "kalın bir kalemle elle çizilmiş çıplak bir kadının siluetinin içinde Trump ile Epstein arasında hayali bir konuşma metninin" yer aldığı öne sürülmüştü. Metinde, "Bilmeceler asla yaşlanmaz" şeklinde gönderme olduğu ve "Dost harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun ve her gün başka bir harika sır olsun" ifadelerinin yer aldığı iddia edilmişti. Trump, haber nedeniyle Wall Street Journal ve sahibi Rupert Murdoch'a 10 milyar dolarlık dava açmıştı.

