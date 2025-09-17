Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump, İngiltere'ye gittiğine pişman oldu! Epstein ile fotoğrafları Windsor Kalesi'ne yansıtıldı

ABD Başkanı Donald Trump İngiltere'nin başkenti Londra'ya resmi temaslarda bulunmak için gece saatlerinde ziyaret gerçekleştirdi. Trump'ın geldiğini duyan 4 aktivist, cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein ile ABD Başkanı Trump'ın birlikte çekilmiş fotoğraflarını ve görüntülerini Kraliyet ailesine ait Windsor Kalesi'nin duvarlarına yansıttıkları gerekçesiyle tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 12:00

ABD Başkanı , resmi temaslarda bulunmak üzere gece saatlerinde İngiltere’ye geldi. Trump’ın gelişini etmek isteyen aktivistler dikkat çeken bir eyleme imza attı.

Başkent Londra’da ABD Başkanı Donald Trump’ın, cinsel suçlardan hüküm giyen ile olan fotoğrafları ve görüntüleri Kraliyet ailesine ait ’nin duvarlarına yansıtıldı.

Videoda, ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratların, Trump’ın Epstein’a yazdığı ileri sürülen doğum günü mektubu ile Epstein'ın mağdurlarının fotoğrafları, olayla ilgili haber görüntüleri ve polis raporları da projeksiyonla gösterildi.

Trump, İngiltere'ye gittiğine pişman oldu! Epstein ile fotoğrafları Windsor Kalesi'ne yansıtıldı

Protestocular ayrıca, Windsor Kalesi yakınlarında Trump ve Epstein'ın yer aldığı büyük bir pankart da açtı.

Polis, Windsor Kalesi'nde "izinsiz bir projeksiyon" nedeniyle 4 yetişkinin "kötü niyetli iletişim" şüphesiyle tutuklandığını ve olayın "kamuya yönelik bir gösteri" olarak nitelendirildiğini belirtti.

Kral 3. Charles, ABD Başkanı Trump’ı bugün Windsor Kalesi’nde ağırlayacak.

Trump, İngiltere'ye gittiğine pişman oldu! Epstein ile fotoğrafları Windsor Kalesi'ne yansıtıldı

TRUMP'TAN EPSTEIN'A MEKTUP İDDİASI

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ndeki Demokratlar, 8 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump’ın kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e gönderdiği ileri sürülen müstehcen içerikli doğum günü mektubunu kamuoyu ile paylaşmıştı.

Mektupta, Trump’ın Epstein’a "dostum" dediği ve "Her günün başka bir harika sır olsun" ifadesini kullandığı iddia edilen bir diyalog yer alıyordu.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Laevitt ise mektubu "tamamen sahte" olarak nitelendirmişti.

Trump, İngiltere'ye gittiğine pişman oldu! Epstein ile fotoğrafları Windsor Kalesi'ne yansıtıldı

EPSTEIN DAVASI

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla 6 Temmuz 2019'da New York'ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklanmıştı.

Epstein'in tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar ettiği açıklanmıştı. Fuhuş ağı oluşturarak kız çocuklarına tuzak kuran Epstein'in oyuncular, siyasetçiler gibi dünyaca ünlü isimlerle olan bağlantısı dünya genelinde büyük tepki çekmişti.

Trump, İngiltere'ye gittiğine pişman oldu! Epstein ile fotoğrafları Windsor Kalesi'ne yansıtıldı

TRUMP'IN ADI DAVA DA GEÇMİŞ OLABİLİR

ABD'li milyarder Elon Musk'ın Trump ile sosyal medya üzerinden yaşadığı tartışmada Trump'ın adının Jeffrey Epstein hakkındaki dava dosyalarında geçtiğini ve bu nedenle dosyaların kamuoyuna açıklanmadığını iddia etmesi ise tartışmaları beraberinde getirmişti.

Wall Street Journal gazetesi Trump'ın Epstein'e 2003 yılında 50. doğum günü nedeniyle müstehcen bir mektup gönderdiğini iddia ederken, Trump haber nedeniyle Wall Street Journal ve sahibi Rupert Murdoch'a 10 milyar dolarlık dava açmıştı.

Son olarak, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin uçuş kayıtları, cezaevi gözetim görüntüleri, mahkeme evrakları, ses kayıtları ve mailler dahil 33 bin 295 sayfa belgeyi yayınladığı kamuoyuna yansımıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Epstein Davasında Trump’a şok! Adalet Bakanlığı yalanladı
Epstein'ın eski kız arkadaşı Maxwell'den ABD lideri Trump açıklamaları
ETİKETLER
#donald trump
#protesto
#jeffrey epstein
#Windsor Kalesi
#Abd-İngiltere İlişkileri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.