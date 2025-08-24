Menü Kapat
26°
 Berrak Arıcan

Epstein'ın eski kız arkadaşı Maxwell'den ABD lideri Trump açıklamaları: İfadesinde açık açık anlattı

ABD'deki cinsel istismar zanlısı Jeffrey Epstein'ın eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell, ABD Başkanı Donald Trump'a rahat bir nefes aldıracak açıklamalarda bulundu.

Epstein'ın eski kız arkadaşı Maxwell'den ABD lideri Trump açıklamaları: İfadesinde açık açık anlattı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.08.2025
12:18
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
12:18

ABD'de, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik ve ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder 'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell ifade verdi. Maxwell’in, 24-25 Temmuz’da Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche ile gerçekleştirdiği sorgunun ses kayıtları ve dökümü sızdırıldı.

Epstein'ın eski kız arkadaşı Maxwell'den ABD lideri Trump açıklamaları: İfadesinde açık açık anlattı

''EPSTEIN'İN MÜŞTERİ LİSTESİ YOKTU''

Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile yapılan görüşme kayıtlarına göre Maxwell, Epstein'ın bir "müşteri listesi olmadığını" ileri sürdü. Maxwell ayrıca, Epstein'ın intihar etmediğine inandığı yönündeki geçmiş açıklamalarını yineledi.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ı tanıyıp tanımadığı sorusuna Maxwell, onu tanıdığını ve muhtemelen ilk kez 1990 yılında, babası Robert Maxwell’in New York Daily News gazetesinin sahibi olduğu dönemde tanıştıklarını belirtti. Trump ve Epstein’ın yıllar boyunca aynı sosyal çevrelerde yer aldığını vurgulayan Maxwell, “Nasıl tanıştıklarını ve nasıl arkadaş olduklarını bilmiyorum. Onları birlikte gördüğümü hatırlıyorum, ama arkadaşça davranıyorlardı” dedi.

Epstein'ın eski kız arkadaşı Maxwell'den ABD lideri Trump açıklamaları: İfadesinde açık açık anlattı

''TRUMP'I UYGUNSUZ BİR ORTAMDA GÖRMEDİM''

Maxwell, Trump’ın hiçbir şekilde uygunsuz davranışlar içinde bulunmadığını savunarak, “Başkan’ın hiçbir şekilde uygunsuz bir ortamda bulunduğuna şahit olmadım. Başkan hiç kimseye karşı uygunsuz davranmazdı. Onunla birlikte olduğum zamanlarda her bakımdan bir beyefendiydi” ifadelerini kullandı. Trump’ı 2000’lerin ortalarından beri yalnızca sosyal ortamlarda gördüğünü de sözlerine ekledi.

Babasının da Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ı çok sevdiğini vurgulayan Maxwell, "Çünkü o da babamın memleketi olan Çekoslovakya'dandı." diye ekledi.

Epstein'ın eski kız arkadaşı Maxwell'den ABD lideri Trump açıklamaları: İfadesinde açık açık anlattı

Öte yandan ABD medyası, Adalet Bakanlığının paylaşımını "Trump yönetiminin komplo teorileri ve asla gerçekleşmeyen cesur açıklamalarla kendi açtığı siyasi yaraları sarmaya yönelik son bir çabası" olarak değerlendirdi.

Maxwell, 2021'de Epstein'ın genç kızları kaçırmasına yardım ettiği gerekçesiyle yargılanmasının ardından 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz süreci devam eden Maxwell, hem federal savcılara hem de ABD Kongresi'ne ifade vermeye hazır olduğunu belirtmişti.

