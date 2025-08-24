Epstein'ın eski kız arkadaşı Maxwell'den ABD lideri Trump açıklamaları: İfadesinde açık açık anlattı

ABD'de, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell ifade verdi. Maxwell’in, 24-25 Temmuz’da Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche ile gerçekleştirdiği sorgunun ses kayıtları ve dökümü sızdırıldı.

''EPSTEIN'İN MÜŞTERİ LİSTESİ YOKTU''

Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile yapılan görüşme kayıtlarına göre Maxwell, Epstein'ın bir "müşteri listesi olmadığını" ileri sürdü. Maxwell ayrıca, Epstein'ın intihar etmediğine inandığı yönündeki geçmiş açıklamalarını yineledi.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ı tanıyıp tanımadığı sorusuna Maxwell, onu tanıdığını ve muhtemelen ilk kez 1990 yılında, babası Robert Maxwell’in New York Daily News gazetesinin sahibi olduğu dönemde tanıştıklarını belirtti. Trump ve Epstein’ın yıllar boyunca aynı sosyal çevrelerde yer aldığını vurgulayan Maxwell, “Nasıl tanıştıklarını ve nasıl arkadaş olduklarını bilmiyorum. Onları birlikte gördüğümü hatırlıyorum, ama arkadaşça davranıyorlardı” dedi.

''TRUMP'I UYGUNSUZ BİR ORTAMDA GÖRMEDİM''

Maxwell, Trump’ın hiçbir şekilde uygunsuz davranışlar içinde bulunmadığını savunarak, “Başkan’ın hiçbir şekilde uygunsuz bir ortamda bulunduğuna şahit olmadım. Başkan hiç kimseye karşı uygunsuz davranmazdı. Onunla birlikte olduğum zamanlarda her bakımdan bir beyefendiydi” ifadelerini kullandı. Trump’ı 2000’lerin ortalarından beri yalnızca sosyal ortamlarda gördüğünü de sözlerine ekledi.

Babasının da Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ı çok sevdiğini vurgulayan Maxwell, "Çünkü o da babamın memleketi olan Çekoslovakya'dandı." diye ekledi.

Öte yandan ABD medyası, Adalet Bakanlığının paylaşımını "Trump yönetiminin komplo teorileri ve asla gerçekleşmeyen cesur açıklamalarla kendi açtığı siyasi yaraları sarmaya yönelik son bir çabası" olarak değerlendirdi.

Maxwell, 2021'de Epstein'ın genç kızları kaçırmasına yardım ettiği gerekçesiyle yargılanmasının ardından 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz süreci devam eden Maxwell, hem federal savcılara hem de ABD Kongresi'ne ifade vermeye hazır olduğunu belirtmişti.