MSÜ'deki Suriyeli öğrenciler TSK'da görev alacak mı? MSB'den iddialara net cevap

Milli Savunma Bakanlığı, Suriyeli Misafir Askeri Öğrencilerle ilgili bazı basın-yayın organlarında yer alan iddialara cevap verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriyeli askeri öğrencilerin eğitimler tamamlandıktan sonra ülkelerine döneceğine belirtildi.

MSB'DEN İDDİALARA CEVAP

MSB kaynaklarında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bakanlığımız birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Bu çerçevede, yabancı askeri öğrenciler belirli sürelerle ülkemizde eğitim almakta ve eğitimlerini tamamlamalarının ardından kendi ülkelerine dönmektedir.

Millî Savunma Üniversitesinin kurulduğu 2016 yılından 2025 yılına kadar; ABD, Balkanlar, Afrika, Türk Devletleri, Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere toplam 39 ülkeden 3016 misafir askeri öğrenci, Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları, Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (SUTASAK) , Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (ASTTASAK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Harp Enstitülerinde eğitim almıştır.

"TSK'DA GÖREV ALMALARI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bu kapsamda; Suriyeli askeri öğrenciler de “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” kapsamında MSÜ’de öğrenim görmekte olup, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltmaya, kurumlarımızı hedef almaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur"