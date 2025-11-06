Menü Kapat
Editor
 Baran Aksoy

MSÜ'deki Suriyeli öğrenciler TSK'da görev alacak mı? MSB'den iddialara net cevap

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Millî Savunma Üniversitesi'nde bulunan Suriye uyruklu öğrencilerin TSK'da görev alacağına dair iddiaları yalanladı.

Haber Merkezi
06.11.2025
06.11.2025
Milli Savunma Bakanlığı, Suriyeli Misafir Askeri Öğrencilerle ilgili bazı basın-yayın organlarında yer alan iddialara cevap verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriyeli askeri öğrencilerin eğitimler tamamlandıktan sonra ülkelerine döneceğine belirtildi.

MSÜ'deki Suriyeli öğrenciler TSK'da görev alacak mı? MSB'den iddialara net cevap

MSB'DEN İDDİALARA CEVAP

kaynaklarında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bakanlığımız birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan anlaşmalar kapsamında ve faaliyetleri yürütmektedir. Bu çerçevede, yabancı askeri öğrenciler belirli sürelerle ülkemizde eğitim almakta ve eğitimlerini tamamlamalarının ardından kendi ülkelerine dönmektedir.

Millî Savunma Üniversitesinin kurulduğu 2016 yılından 2025 yılına kadar; ABD, Balkanlar, Afrika, Türk Devletleri, Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere toplam 39 ülkeden 3016 misafir askeri öğrenci, Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları, Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (SUTASAK) , Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (ASTTASAK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Harp Enstitülerinde eğitim almıştır.

MSÜ'deki Suriyeli öğrenciler TSK'da görev alacak mı? MSB'den iddialara net cevap

"TSK'DA GÖREV ALMALARI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bu kapsamda; Suriyeli askeri öğrenciler de “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” kapsamında MSÜ’de öğrenim görmekte olup, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltmaya, kurumlarımızı hedef almaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur"

#Eğitim
#türk silahlı kuvvetleri (tsk)
#msb
#danışmanlık
#Suriyeli Askeri Öğrenciler
#Gündem
