IQ Money'e kayyum atandı! 155 milyar TL'lik işlem ifşa oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada tespitlere ulaştı.

Soruşturmanın odağında yer alan IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin, çok yüksek hacimli finansal transferlerle yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına sistematik şekilde aracılık ettiği iddia edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) tespitlerine göre şirket üzerinden 155 milyar TL’lik işlem gerçekleştirildi.

Bu işlemlerin önemli bir kısmının “bet”, “bahis” ve “kumar” içerikli açıklamalarla yapıldığı, 78 milyar TL’lik kısmının ise suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirler olduğu bildirildi.

ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şirketin faaliyet iznini iptal etmesine rağmen gizli şekilde finansal işlemlere devam edildiğini tespit etti. Şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden para transferi yaptığı, denetim süreçlerinin ise bilgi gizlenerek engellendiği belirtildi.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dijital sistemlere, finansal kayıtlara ve mal varlıklarına el konuldu. Firari şirket yöneticisi için kırmızı bülten çıkarılması yönünde süreç başlatıldı. Şirket yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum süreci başlatıldı.