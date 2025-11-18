Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

IQ Money'e kayyum atandı! 155 milyar TL'lik işlem ifşa oldu

IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine çok büyük hacimli para transferleriyle sistemli olarak aracılık ettiği iddiasıyla şirket yönetimine kayyum atandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
IQ Money'e kayyum atandı! 155 milyar TL'lik işlem ifşa oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 10:21

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ve faaliyetlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada tespitlere ulaştı.

Soruşturmanın odağında yer alan IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin, çok yüksek hacimli finansal transferlerle yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına sistematik şekilde aracılık ettiği iddia edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) tespitlerine göre şirket üzerinden 155 milyar TL’lik işlem gerçekleştirildi.

Bu işlemlerin önemli bir kısmının “bet”, “bahis” ve “kumar” içerikli açıklamalarla yapıldığı, 78 milyar TL’lik kısmının ise suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirler olduğu bildirildi.

ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şirketin faaliyet iznini iptal etmesine rağmen gizli şekilde finansal işlemlere devam edildiğini tespit etti. Şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden para transferi yaptığı, denetim süreçlerinin ise bilgi gizlenerek engellendiği belirtildi.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dijital sistemlere, finansal kayıtlara ve mal varlıklarına el konuldu. Firari şirket yöneticisi için kırmızı bülten çıkarılması yönünde süreç başlatıldı. Şirket yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu () kayyum süreci başlatıldı.

ETİKETLER
#kara para aklama
#yasa dışı bahis
#tmsf
#Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Suç Gelirleri
#Online Bahis
#Finansal Suç
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.