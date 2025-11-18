Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Toyota şov yaptı: Tüm Corolla modellerinde indirim yağmuru! İşte güncel fiyat listesi

Kasım 18, 2025 10:20
1
toyota corolla kasim 2025 fiyat listesi

Türkiye’de en çok tercih edilen Japon otomobil markası Toyota yılbaşı yaklaşırken yapacağını yaptı. Markanın amiral gemisi Corolla’nın yanı sıra Yaris, Hilux modellerinin farklı versiyonları, yollarda hakimiyetini artırırken yapılan indirimler akılları baştan aldı. Toyota Kasım ayı fiyat listesinde kimi modellerde indirim 392.000 TL’ye ulaştı. İşte detaylar…

2
toyota corolla kasim 2025 fiyat listesi

Sıfır otomobil almak isteyenler Toyota Kasım ayı fiyat listesine bakmadan geçmemeli. Zira, Japon otomotiv devi Corolla Sedan’da büyük indirime imza attı. Hemen her modeliyle büyük ilgi gören markanın indirimi sadece Corolla Sedan’ı kapsarken, kaçırılmayacak fırsatlar yeni yılda pek çok kişiyi araba sahibi yapacak.

3
toyota corolla kasim 2025 fiyat listesi

2026 modellere geçmeden önce ellerindeki araçları kullanıcıyla buluşturmak isteyen otomobil markaları sene sonuna doğru yaptığı kampanyalarla dikkat çekiyor. Alıcılar da beğendiği marka ve modeldeki otomobilleri daha uygun bir bütçe ile alabilmek için kasım ayı indirimlerini yakından takip ediliyor. Toyota kasım ayı fiyat listesi de bu kapsamda en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

4
toyota corolla kasim 2025 fiyat listesi

COROLLA VERSİYONLARINDA KAÇIRILMAYACAK KAMPANYA

Toyota kasım ayı kampanyalarına bakıldığında birden fazla modelde kaçırılmayacak fırsatların olduğu görülüyor. Ancak özellikle Corolla Sedan otomobillerdeki indirimler kullanıcının dikkatini çekiyor.

Ayrıntılı şekilde bakıldığında Toyota Corolla Sedan 1.5 Passion X-Pack Multidrive S versiyon otomobilde 392.000 TL indirim ile satışa sunulurken, 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyon otomobilde 239.500 TL indirim bulunuyor. Ayrıca indirimler sadece bunlarla sınırlı değil, Toyota Corolla Sedan versiyon otomobillerde de indirimler kullanıcının beğenisini topluyor.

5
toyota corolla kasim 2025 fiyat listesi

TOYOTA COROLLA SEDAN KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

  • 1.5 Vision Plus Multidrive S. Fiyatı: 1.989.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.750.000 TL. İndirim: 239.500 TL.
  • 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 2.082.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.780.000 TL. İndirim: 302.000 TL.
  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.222.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.856.500 TL. İndirim: 366.000 TL.

6
toyota corolla kasim 2025 fiyat listesi

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.325.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.958.500 TL. İndirim: 366.500 TL.
  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.518.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.126.000 TL. İndirim: 392.000 TL.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.