Toyota şov yaptı: Tüm Corolla modellerinde indirim yağmuru! İşte güncel fiyat listesi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye’de en çok tercih edilen Japon otomobil markası Toyota yılbaşı yaklaşırken yapacağını yaptı. Markanın amiral gemisi Corolla’nın yanı sıra Yaris, Hilux modellerinin farklı versiyonları, yollarda hakimiyetini artırırken yapılan indirimler akılları baştan aldı. Toyota Kasım ayı fiyat listesinde kimi modellerde indirim 392.000 TL’ye ulaştı. İşte detaylar…
Sıfır otomobil almak isteyenler Toyota Kasım ayı fiyat listesine bakmadan geçmemeli. Zira, Japon otomotiv devi Corolla Sedan’da büyük indirime imza attı. Hemen her modeliyle büyük ilgi gören markanın indirimi sadece Corolla Sedan’ı kapsarken, kaçırılmayacak fırsatlar yeni yılda pek çok kişiyi araba sahibi yapacak.
2026 modellere geçmeden önce ellerindeki araçları kullanıcıyla buluşturmak isteyen otomobil markaları sene sonuna doğru yaptığı kampanyalarla dikkat çekiyor. Alıcılar da beğendiği marka ve modeldeki otomobilleri daha uygun bir bütçe ile alabilmek için kasım ayı indirimlerini yakından takip ediliyor. Toyota kasım ayı fiyat listesi de bu kapsamda en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Toyota kasım ayı kampanyalarına bakıldığında birden fazla modelde kaçırılmayacak fırsatların olduğu görülüyor. Ancak özellikle Corolla Sedan otomobillerdeki indirimler kullanıcının dikkatini çekiyor.
Ayrıntılı şekilde bakıldığında Toyota Corolla Sedan 1.5 Passion X-Pack Multidrive S versiyon otomobilde 392.000 TL indirim ile satışa sunulurken, 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyon otomobilde 239.500 TL indirim bulunuyor. Ayrıca indirimler sadece bunlarla sınırlı değil, Toyota Corolla Sedan versiyon otomobillerde de indirimler kullanıcının beğenisini topluyor.