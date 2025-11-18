Toyota şov yaptı: Tüm Corolla modellerinde indirim yağmuru! İşte güncel fiyat listesi

2026 modellere geçmeden önce ellerindeki araçları kullanıcıyla buluşturmak isteyen otomobil markaları sene sonuna doğru yaptığı kampanyalarla dikkat çekiyor. Alıcılar da beğendiği marka ve modeldeki otomobilleri daha uygun bir bütçe ile alabilmek için kasım ayı indirimlerini yakından takip ediliyor. Toyota kasım ayı fiyat listesi de bu kapsamda en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.