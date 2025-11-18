Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Zeynep Çağış 4 yıl sonra OnlyFans'ta bulundu! 15 yaşında ailesinin yanından kaybolmuştu: Görüntüler olay oldu

İstanbul'da 15 yaşındaki Zeynep Çağış isimli kız çocuğu 2021 yılında sırra kadem bastı. Ailesi küçük kızı her yerde arasa da tek bir iz bile bulamadı. Çağış ise yıllar sonra yetişkin içeriklerinin yer aldığı OnlyFans platformunda ortaya çıktı. Şimdilerde reşit olan kız, iddiaların ardından açıklama yaptı.

Zeynep Çağış 4 yıl sonra OnlyFans'ta bulundu! 15 yaşında ailesinin yanından kaybolmuştu: Görüntüler olay oldu
15 yaşındaki Zeynep Çağış isimli kız çocuğu 2021 yılında Bağdat Caddesi'nde bulunan Göztepe Parkı'ndan kayboldu. Aile kaybolan kız çocuğunun ardından sosyal medyada birçok ilan verse de işe yaramadı. Sırra kadem basan 15 yaşındaki küçük kız tam 4 yıl sonra ortaya çıktı. Sosyal medyada içerik üreten kız çocuğunun fotoğrafını gören bir kullanıcının kayıp olayını hatırlamasıyla Çağış'ın ortaya çıktığı iddia edildi.

Zeynep Çağış 4 yıl sonra OnlyFans'ta bulundu! 15 yaşında ailesinin yanından kaybolmuştu: Görüntüler olay oldu

4 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Bazı içerik üreticileri ile yakın olduğu anlaşılan Çağış'ın yetişkin içeriklerinin yer aldığı OnlyFans platformuna içerik ürettiği iddia edildi. Bazı içeriklerin ise Çağış'ın henüz reşit olmadan çektiği öne sürüldü.

Zeynep Çağış 4 yıl sonra OnlyFans'ta bulundu! 15 yaşında ailesinin yanından kaybolmuştu: Görüntüler olay oldu

"KAÇIRILMADIM" AÇIKLAMASI YAPTI

Sosyal medyadaki iddialara cevap veren Çağış, “Hakkımda yazılan kaçırılma iddiaları tamamen asılsızdır. Böyle bir durum hiçbir zaman yaşanmadı. Ben 18 yaşındayım, reşidim ve hayatımdan memnunum. Kimsenin endişe etmesine gerek yok.” ifadelerini kullandı.

Zeynep Çağış 4 yıl sonra OnlyFans'ta bulundu! 15 yaşında ailesinin yanından kaybolmuştu: Görüntüler olay oldu
