Evinin önünde yatan ayıyı kamyonetiyle kovaladı

Trabzon'un Araklı ilçesinde çok sayıda eve girerek yiyecek arayan, evlere zarar veren ayı, vatandaşları canından bezdirdi. Hafta sonu evlerine gelen vatandaşlar ayının verdiği zararı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Taylan Çebi isimli vatandaş da komşularından aldığı haberle bölgede bulunan evine gitti. Bir süre zaman geçirdikten sonra evin önündeki çamur birikintisinin içinde yatan ayıyı gören Çebi, kamyonetiyle ayının peşine verdi. O anlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.