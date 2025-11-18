İzmir su kesintisi ne zaman bitecek 18 Kasım? Bergama, Konak, Ödemiş, Menderes ve Dikili'de su kesintisi

Kategoriler
Bugün İzmir'de meydana gelen su kesintisi sonrasında vatandaşlar sular ne zaman gelecek araştırmasına başladı. 18 Kasım Salı günü Ödemiş, Bergama, Menderes, Bornova gibi ilçelerde uzun süreli su kesintisi yaşanıyor. Erken saatlerde başlayan kesinti sonrasında gözlerin suların geleceği saate çevrildi.
BERGAMA – ZAFER
17.11.2025 • 10:00 – 12:00 • Ana Boru Arızası
BORNOVA – MERİÇ
16.11.2025 • 10:38 – 13:00 • Elektrik Arızası
ÇEŞME – GERMİYAN
18.11.2025 • 09:52 – 13:00 • Ana Boru Arızası
DİKİLİ – BADEMLİ
18.11.2025 • 08:00 – 11:00 • Ana Boru Arızası
SEFERİHİSAR – ORHANLI
18.11.2025 • 09:28 – 10:28 • Ana Boru Arızası
TORBALI – AYRANCILAR, FEVZİ ÇAKMAK
17.11.2025 • 09:50 – 11:50 • Ana Boru Arızası
URLA – DEMİRCİLİ
18.11.2025 • 09:40 – 13:40 • Bağlantı Çalışması
GÜZELBAHÇE – KAHRAMANDERE, YELKİ
18.11.2025 • 07:35 – 10:35 • Branşman Arızası
KONAK – FERAHLI, GÜNEY, LEVENT, ZEYTİNLİK
18.11.2025 • 07:46 – 10:46 • Branşman Arızası
MENDERES – ÖZDERE CUMHURİYET
18.11.2025 • 08:59 – 10:59 • Ana Boru Arızası
MENDERES – AKÇAKÖY, BARBAROS, CÜNEYTBEY, DEREKÖY, GÖLCÜKLER, KASIMPAŞA, KEMALPAŞA, KUYUCAK, MİTHATPAŞA, YENİKÖY
17.11.2025 • 19:00 – 21:00 • Pompa Arızası
MENDERES – SANCAKLI
17.11.2025 • 16:30 – 20:30 • Ana Boru Arızası
ÖDEMİŞ – KARAKOVA, SEYREKLİ
18.11.2025 • 09:00 – 18:31 • Elektrik Arızası