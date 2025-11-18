İzmir su kesintisi ne zaman bitecek 18 Kasım? Bergama, Konak, Ödemiş, Menderes ve Dikili'de su kesintisi

Bugün İzmir'de meydana gelen su kesintisi sonrasında vatandaşlar sular ne zaman gelecek araştırmasına başladı. 18 Kasım Salı günü Ödemiş, Bergama, Menderes, Bornova gibi ilçelerde uzun süreli su kesintisi yaşanıyor. Erken saatlerde başlayan kesinti sonrasında gözlerin suların geleceği saate çevrildi.

İZMİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 18 KASIM SALI?

BERGAMA – ZAFER

17.11.2025 • 10:00 – 12:00 • Ana Boru Arızası

BORNOVA – MERİÇ

16.11.2025 • 10:38 – 13:00 • Elektrik Arızası

ÇEŞME – GERMİYAN

18.11.2025 • 09:52 – 13:00 • Ana Boru Arızası

DİKİLİ – BADEMLİ

18.11.2025 • 08:00 – 11:00 • Ana Boru Arızası

SEFERİHİSAR – ORHANLI

18.11.2025 • 09:28 – 10:28 • Ana Boru Arızası

TORBALI – AYRANCILAR, FEVZİ ÇAKMAK

17.11.2025 • 09:50 – 11:50 • Ana Boru Arızası

URLA – DEMİRCİLİ

18.11.2025 • 09:40 – 13:40 • Bağlantı Çalışması

GÜZELBAHÇE – KAHRAMANDERE, YELKİ

18.11.2025 • 07:35 – 10:35 • Branşman Arızası

İZMİR KONAK, MENDERES, ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK, SAAT KAÇTA?

KONAK – FERAHLI, GÜNEY, LEVENT, ZEYTİNLİK

18.11.2025 • 07:46 – 10:46 • Branşman Arızası

MENDERES – ÖZDERE CUMHURİYET

18.11.2025 • 08:59 – 10:59 • Ana Boru Arızası

MENDERES – AKÇAKÖY, BARBAROS, CÜNEYTBEY, DEREKÖY, GÖLCÜKLER, KASIMPAŞA, KEMALPAŞA, KUYUCAK, MİTHATPAŞA, YENİKÖY

17.11.2025 • 19:00 – 21:00 • Pompa Arızası

MENDERES – SANCAKLI

17.11.2025 • 16:30 – 20:30 • Ana Boru Arızası

ÖDEMİŞ – KARAKOVA, SEYREKLİ

18.11.2025 • 09:00 – 18:31 • Elektrik Arızası