Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Türkiye İspanya maçı muhtemel ilk 11 kadrosu! İspanya maçında kimler eksik?

Türkiye İspanya maçı muhtemel ilk 11 kadrosu belli oldu. Bu akşam Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak olan maç öncesinde karşılaşmada kimlerin eksik olduğu da merak edildi. Hakan Çalhanoğlu bu akşam karşılaşmada forma giyemeyecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye İspanya maçı muhtemel ilk 11 kadrosu! İspanya maçında kimler eksik?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 09:51

Felix Zwayer tarafından yönetilecek olan maçta hakemin yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Maçta dördüncü hakem ise Sven Jablonski olacak. Nefes kesen maç öncesinde Türkiye İspanya muhtemel ilk 11 kadrosu incelendi.

Türkiye İspanya maçı muhtemel ilk 11 kadrosu! İspanya maçında kimler eksik?

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Bu akşam oynanacak olan maçın ilk 11 kadrosu henüz belli olmazken maça 1-2 saat kala duyurulması bekleniyor. Türkiye İspanya maçı muhtemel ilk 11 kadrosu ise şöyle:

İspanya: Raya, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Merino, Zubimendi, Ruiz, Torres, Baena, Oyarzabal

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Samet, Ferdi, Orkun, Atakan, Oğuz, Arda, Kenan, Barış.

Türkiye İspanya maçı muhtemel ilk 11 kadrosu! İspanya maçında kimler eksik?

TÜRKİYE İSPANYA MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Bugün oynanacak olan müsabakada İsmail Yüksek cezalı olması nedeniyle forma giyemezken Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Milli Takımımızda Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın kart sınırında bulunuyor. Bu akşam sahada sarı kart görmeleri durumunda play off turundaki ilk karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Türkiye İspanya maçı muhtemel ilk 11 kadrosu! İspanya maçında kimler eksik?

TÜRKİYE İSPANYA ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

Türkiye İspanya maçı muhtemel ilk 11 kadrosu! İspanya maçında kimler eksik?

İSPANYA MİLLİ TAKIMI OYUNCULARI VE KADROSU

Kaleci: Unai Simon (Athletic), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)

Defans: Aymeric Laporte (Athletic), Dani Vivian (Athletic), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Pau Cubarsi (Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham)

Orta Saha:

Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Aleix García (Bayer Leverkusen), Pablo Barrios (Atletico Madrid), Alex Baena (Atletico Madrid), Pablo Fornals (Real Betis)

Forvet: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yeremy Pino (Villarreal), Dani Olmo (Barcelona), Fermin Lopez (Barcelona), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Ferran Torres (Barcelona), Samu Aghehowa (Porto), Borja Iglesias (Real Club Celta)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye İspanya maçı nereden canlı şifresiz izlenir? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşacaklar
ETİKETLER
#Futbol
#milli takım
#Maç Özeti
#Dünya Kupası Elemeleri
#Türkiye İspanya
#İlk 11 Kadrosu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.