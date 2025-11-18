Türkiye İspanya maçı muhtemel ilk 11 kadrosu! İspanya maçında kimler eksik?

Felix Zwayer tarafından yönetilecek olan maçta hakemin yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Maçta dördüncü hakem ise Sven Jablonski olacak. Nefes kesen maç öncesinde Türkiye İspanya muhtemel ilk 11 kadrosu incelendi.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Bu akşam oynanacak olan maçın ilk 11 kadrosu henüz belli olmazken maça 1-2 saat kala duyurulması bekleniyor. Türkiye İspanya maçı muhtemel ilk 11 kadrosu ise şöyle:

İspanya: Raya, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Merino, Zubimendi, Ruiz, Torres, Baena, Oyarzabal



Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Samet, Ferdi, Orkun, Atakan, Oğuz, Arda, Kenan, Barış.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Bugün oynanacak olan müsabakada İsmail Yüksek cezalı olması nedeniyle forma giyemezken Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Milli Takımımızda Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın kart sınırında bulunuyor. Bu akşam sahada sarı kart görmeleri durumunda play off turundaki ilk karşılaşmada forma giyemeyecekler.

TÜRKİYE İSPANYA ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

İSPANYA MİLLİ TAKIMI OYUNCULARI VE KADROSU

Kaleci: Unai Simon (Athletic), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)

Defans: Aymeric Laporte (Athletic), Dani Vivian (Athletic), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Pau Cubarsi (Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham)

Orta Saha:

Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Aleix García (Bayer Leverkusen), Pablo Barrios (Atletico Madrid), Alex Baena (Atletico Madrid), Pablo Fornals (Real Betis)

Forvet: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yeremy Pino (Villarreal), Dani Olmo (Barcelona), Fermin Lopez (Barcelona), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Ferran Torres (Barcelona), Samu Aghehowa (Porto), Borja Iglesias (Real Club Celta)