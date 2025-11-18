Türkiye İspanya maçı nereden canlı şifresiz izlenir? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşacaklar

Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 18 Kasım Salı günü Türkiye İspanya maçı oynanacak. Milli takımımızın bu akşam 7-0'lık skor alması gerekiyor.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NEREDEN CANLI ŞİFRESİZ İZLENİR?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında bu akşam deplasmanda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak olan müsabaka bu akşam 22.45'te başlarken TV8 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Milyonlarca kişi bu akşam televizyon ekranlarında müsabakayı canlı olarak izleyebilecek.

Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın'ın kart sınırında olduğu İspanya maçı için bekleyiş sürüyor. Karşılaşmayı bu akşam TV8 kanalından şifresiz olarak izleyebileceksiniz. Nefes kesen maçın saati 22.45 olarak belirlendi.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)