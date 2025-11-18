Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Türkiye İspanya maçı nereden canlı şifresiz izlenir? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşacaklar

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu akşam Türkiye ile İspanya karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maç öncesinde Türkiye İspanya maçı nereden canlı izlenir araştırılırken şifresiz veren kanallar belli oldu. Bu akşam iki takım Dünya Kupası için mücadele edecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye İspanya maçı nereden canlı şifresiz izlenir? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşacaklar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 09:17

Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 18 Kasım Salı günü maçı oynanacak. Milli takımımızın bu akşam 7-0'lık skor alması gerekiyor.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NEREDEN CANLI ŞİFRESİZ İZLENİR?

A Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında bu akşam deplasmanda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak ve 'den naklen yayınlanacak.

Türkiye İspanya maçı nereden canlı şifresiz izlenir? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşacaklar

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI ŞİFRESİZ NEREDE YAYINLANIYOR?

Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak olan müsabaka bu akşam 22.45'te başlarken TV8 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Milyonlarca kişi bu akşam televizyon ekranlarında müsabakayı canlı olarak izleyebilecek.

Türkiye İspanya maçı nereden canlı şifresiz izlenir? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşacaklar

TÜRKİYE İSPANYA MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın'ın kart sınırında olduğu İspanya maçı için bekleyiş sürüyor. Karşılaşmayı bu akşam TV8 kanalından şifresiz olarak izleyebileceksiniz. Nefes kesen maçın saati 22.45 olarak belirlendi.

Türkiye İspanya maçı nereden canlı şifresiz izlenir? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşacaklar

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye İspanya deplasmanında | DÜNYA KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI
ETİKETLER
#Futbol
#Türkiye
#ispanya
#tv8
#milli takım
#Dünya Kupası Elemeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.