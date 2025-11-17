Türkiye İspanya deplasmanında | DÜNYA KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolunda İspanya deplasmanına çıkıyor. Yüksek tempolu geçmesi beklenen maç, bu akşam saat 22.45 itibarıyla başlayacak ve Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak.

İSPANYA-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

İspanya: U. Simon – Pedro Porro – P. Cubarsi – Aymeric Laporte – M. Cucurella – M. Merino – M. Zubimendi – Fabian Ruiz – F. Torres – A. Baena – M. Oyarzabal.

Türkiye: Uğurcan – Zeki Çelik – Merih Demiral – Çağlar Söyüncü – Ferdi Kadıoğlu – Atakan Karazor – Orkun Kökçü – Oğuz Aydın – Arda Güler – Kenan Yıldız – Barış Alper Yılmaz.

DÜNYANIN EN İYİ TAKIMI İSPANYA ÇOK FORMDA

Genel sıralamada 1. basamakta yer alan İspanya; şu ana kadar grupta oynadığı 5 maçı da kazandı ve bu süreçte rakip ağları 19 kez sarsarken, kalesinde ise hiç gol görmedi.

A MİLLİ TAKIM ZOR İHTİMALİ GÖZETİYOR

A Milli Takım; grupta ortaya koyduğu performansla dikkat çekerken, tek yenilgisini ise İspanya karşısında aldı! Oynadığı 5 maçta 4 galibiyet elde eden ay yıldızlılar, son karşılaşma öncesinde play-off biletini garantiledi. Ayrıca da milli takımımız, İspanya'yı 7-0'lık skorla mağlup etmesi halinde grubu lider tamamlayacak.

GRUP LİDERİ DİREKT 2026 DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK!

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na; eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Esasen ise Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek! İlave olarak da son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları, 2026'nın mart ayında oynanacak. ​​​​​​​

TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray).

Savunma: Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor).

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund).

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir).

İSPANYA'NIN ADAY KADROSU

Kaleci: Unai Simon (Athletic), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad).

Defans: Aymeric Laporte (Athletic), Dani Vivian (Athletic), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Pau Cubarsi (Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham).

Orta Saha: Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Aleix García (Bayer Leverkusen), Pablo Barrios (Atletico Madrid), Alex Baena (Atletico Madrid), Pablo Fornals (Real Betis).

Forvet: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yeremy Pino (Villarreal), Dani Olmo (Barcelona), Fermin Lopez (Barcelona), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Ferran Torres (Barcelona), Samu Aghehowa (Porto), Borja Iglesias (Real Club Celta).