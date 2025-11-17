Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan Samsunspor'a selam: "Fikrim değişebilir"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya deplasmanı öncesinde basın toplantısı düzenledi. İtalyan hoca, Samsunspor başta olmak üzere pek çok kritik konuya değindi.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan Samsunspor'a selam:
Türkiye'de İspanya maçı kritiği başladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, aldığı kararlar özelinde gidişatı yorumladı.

A MİLLİ TAKIM'DA VINCENZO MONTELLA'DAN İSPANYA HESAPLARI

"Bizim için çok önemli bir maç. Hazırlık karşılaşması oynamaya gelmedik. Çıktığımız her maçta kazanmak istiyoruz. Kadroda rekabet çok yüksek. Yarın da sahaya çıkan oyuncularımızla birlikte iyi sonuç almak için elimizden geleni yapacağız. İspanya maçı haricinde iyiydik grup boyunca. Devamlılık sağladığımız bir süreç oldu. Son 5 maçta, 15 gol attık. Böyle bir dönem var mıydı son zamanda? Açıkçası hatırlamıyorum. Gürcistan direkt rakibimiz olarak görünüyordu. 2 maçı da kazandık. Performans bazında doğru işler yaptık. Şu anda İspanya dünyanın bir numarası. İyi sonuç alarak devamlılığımızı sürdürmek istiyoruz. Aslında ilk maçta şöyle bir hata yaptık; yani dengeli değildik. Dengeli gitmemiz gerekirdi. İspanya topa sahip olmada da bir numara. Kendi atak futbolumuzu oynayacağız ama İspanya'nın farkındayız. Zihinsel enerjimizi toplayarak geldik. Futbolculuk dönemimde de en sevdiğim maçlar bu tip maçlardı. Bu maçların adrenalin seviyesi çok yüksek olur. Bu seviyedeki maçlara, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldiğimiz için daha çok çıkacağız. Bu da bizim için heyecan verici."

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan Samsunspor'a selam: "Fikrim değişebilir"

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ SÖZLERİ

"Arda'nın her gün yeteneğini görüyoruz. Çok gelişen bir futbolcu. Hırsıyla mentalitesiyle öne çıkıyor. Umarım kendi pozisyonunda dünyanın en iyisi olabilir, çünkü onda bu potansiyel var. Tüm kalbimle bunu diliyorum. Kenan'ı ilk günden beri solda kullanıyoruz ve çok memnunuz."

DÜNYA KUPASI FORMATINA ELEŞTİRİ

"Amerika kıtasında tek bir grup var ve Dünya Kupası'na katılmak daha kolay. Gelecekte Avrupa'da da böyle bir sisteme geçilebilir. Daha hoş bir futbol izlenir. Şu anki sistemin çok adil olduğunu düşünmüyorum."

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan Samsunspor'a selam: "Fikrim değişebilir"

YUSUF AKÇİÇEK DETAYI

"Emirhan Topçu sakatlığında Yusuf Akçiçek'i çağırdık çünkü milli takımda geleceği olduğunu düşünüyoruz. İsak Vural da uzun zamandır yakından takip ettiğimiz bir futbolcu. Geleceği olduğunu düşündüğüm bir oyuncu. Benim değerlendirmem bu yönde. Kenan Yıldız'ı çağırdığımızda da spekülasyonlar olmuştu. Bizimle beraber geleceği olduğunu düşündüğümüz futbolcuların, bizimle vakit geçirmeleri çok önemli. Ben kimseyi memnun etmek için karar almıyorum. A Milli Takım'ın geleceğini düşünerek karar alıyorum. Hiçbir kulübü ya da futbolcuyu memnun etmek üzere karar almıyorum. Belki sevmiyor olabilirsiniz ama durum bu. Ahmed Kutucu da inandığımız, sevdiğimiz bir oyuncu. Bizimle çalışmış ve neleri talep ettiğimizi bilen bir futbolcu. Antrenman öncesi toplantıda Aral Şimşir'in yürüyemediğini söyledi doktor. Bizimle gelebileceğini düşünmediğimiz için Kerem'i de riske atmak istemedik."

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan Samsunspor'a selam: "Fikrim değişebilir"

SAMSUNSPOR'A MESAJ

"Aslında biz tüm maçları takip ediyoruz. Herkesi görüyoruz. Samsunspor'u tebrik ederim, Avrupa'da bizi gururlandırıyorlar. Başkanlarına da selamlarımı ileteyim. Geleceğe yönelik kararlar almaya çalışıyorum. Bu fikrimin değişmeyeceği anlamına gelmiyor. Futbol her zaman değişkenlik gösterir. Kendi kararlarınızı her zaman açıklamalısınız. Kayseri'de milli maçımız vardı ve bir futbolcuya ihtiyacımız varken Konyaspor'dan oyuncu çağırdık. Şu an böyle gerektiği ve böyle inandığımız için bu kararı aldık."

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan Samsunspor'a selam: "Fikrim değişebilir"

