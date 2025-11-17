Galatasaray'a Ademola Lookman'dan transfer cevabı: Atalanta'da büyük soru işareti!

Galatasaray'a Ademola Lookman transferinde müjde geldi. Atalantalı yıldız hücumcu, Galatasaray'a transfer için yeşil ışık yaktı.

ADEMOLA LOOKMAN'DAN GALATASARAY'A TRANSFER CEVABI

Galatasaray ile transfer görüşmelerinde bulunan Ademola Lookman, kulüplerin anlaşması halinde Süper Lig'de forma giymeye hazır olduğunu belirtti! Halihazırda Atalanta ile Galatasaray'ın bonservis pazarlıklarını bekleyen yıldız oyuncu, Victor Osimhen'in de etkisiyle Türkiye ihtimalini listenin en başına yazdı ve sürpriz transfer için geri sayıma geçti.

GALATASARAY 9 MİLYON EURO MAAŞ ÖNERMİŞTİ

Ademola Lookman ile sözleşme görüşmeleri yürüten Galatasaray, Calciomercato'da yer alan habere göre yıldız hücumcuya '9 milyon Euro net maaş + bonuslar' şeklinde bir anlaşma sunmuştu.

GALATASARAY'A EVET DİYEN ADEMOLA LOOKMAN ATALANTA'YI BEKLİYOR

Atalanta'nın yüksek bonservis konusunda yardımcı olmasını bekleyen Nijeryalı yıldız, esasen ise daha önce birkaç kez mavi siyahlı yönetim ile tartışmış ve kulüpten ayrılmak istediğini dile getirmişti.