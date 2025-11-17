Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'a Ademola Lookman'dan transfer cevabı: Atalanta'da büyük soru işareti!

Galatasaray'ın Ademola Lookman transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Atalantalı Ademola Lookman, sarı kırmızılı yönetime son kararını bildirdi.

Galatasaray'a Ademola Lookman'dan transfer cevabı: Atalanta'da büyük soru işareti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 22:11
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 22:11

'a Ademola Lookman transferinde müjde geldi. Atalantalı yıldız hücumcu, Galatasaray'a için yeşil ışık yaktı.

ADEMOLA LOOKMAN'DAN GALATASARAY'A TRANSFER CEVABI

Galatasaray ile transfer görüşmelerinde bulunan Ademola Lookman, kulüplerin anlaşması halinde 'de forma giymeye hazır olduğunu belirtti! Halihazırda ile Galatasaray'ın bonservis pazarlıklarını bekleyen yıldız oyuncu, 'in de etkisiyle Türkiye ihtimalini listenin en başına yazdı ve sürpriz transfer için geri sayıma geçti.

Galatasaray'a Ademola Lookman'dan transfer cevabı: Atalanta'da büyük soru işareti!

GALATASARAY 9 MİLYON EURO MAAŞ ÖNERMİŞTİ

Ademola Lookman ile sözleşme görüşmeleri yürüten Galatasaray, Calciomercato'da yer alan habere göre yıldız hücumcuya '9 milyon Euro net maaş + bonuslar' şeklinde bir anlaşma sunmuştu.

Galatasaray'a Ademola Lookman'dan transfer cevabı: Atalanta'da büyük soru işareti!

GALATASARAY'A EVET DİYEN ADEMOLA LOOKMAN ATALANTA'YI BEKLİYOR

Atalanta'nın yüksek bonservis konusunda yardımcı olmasını bekleyen Nijeryalı yıldız, esasen ise daha önce birkaç kez mavi siyahlı yönetim ile tartışmış ve kulüpten ayrılmak istediğini dile getirmişti.

Galatasaray'a Ademola Lookman'dan transfer cevabı: Atalanta'da büyük soru işareti!

Sıkça Sorulan Sorular

ADEMOLA LOOKMAN'IN BONSERVİSİ NE KADAR?
Yetenekli kanatın güncel piyasa değeri, 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.
