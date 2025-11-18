Engelli bireylere özel indirimli trafik poliçesi uygulaması başlıyor

Yeni uygulamayla engelli bireyler araçları için trafik sigortasında yüzde 20’ye varan ek indirimden yararlanabilecek. SEDDK'den yapılan açıklamada, engelli bireylerin trafik sigortasından indirimli yararlanmalarına imkan sağlayan yeni düzenlemenin 1 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

Ulusal Engelli Veri Sistemine kayıtlı olan engelli bireylerin söz konusu tarihten itibaren sahip oldukları bir araç için trafik sigortasından indirimli olarak faydalanabileceği kaydedilen açıklamada, düzenlemeye göre, engelli bireylerin araçları için trafik sigortası azami primlerine mevcut indirimlere ilave olarak yüzde 20'ye varan oranlarda ek indirim uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, engelli bireyin TC Kimlik Numarası ile tanımlanacak indirim oranı ve tutarının trafik sigortası poliçesinin ön yüzünde yer alacağı belirtildi.