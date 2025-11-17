Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
17°
Sıfır otomobilde indirim rüzgarı! İşte Kasım ayında yüz güldüren araç kampanyaları

Kasım 17, 2025 12:13
1
kasim ayi sifir otomobil indirimleri

Sıfır otomobilde indirim rüzgarı güçlü esiyor. Yıl sonu yaklaşırken pek çok marka ve model otomobilde dikkate değer indirimler hayata geçirildi. Fiyat indirimlerin yanı sıra pek çok marka ve modelde sıfır faizli kampanyalar, uzun ve düşük faizli ödeme planları, peşin ödemelerde indirim ve takas imkânı gibi kolaylıklar da alıcıları cezbediyor. İşte Kasım ayına özel hazırlanan indirim kampanyalarının ayrıntıları…

2
kasim ayi sifir otomobil indirimleri

NISSAN KASIM AYI KAMPANYALARI 2025

YENİ NİSSAN QASHQAİ

e-POWER ve Mild Hybrid motor alternatifleri ile verimliliğin yanı sıra performansıyla beğeni toplayan Yeni Nissan Qashqai sıfır otomobillerde nakit alımlarda 400.00 TL’ye destek sunuluyor.

Aynı zamanda Skypack 4WD, N-Design, Platinum ve Platinum Premium gibi belirli versiyonlarda ticari müşteriler 600.000 TL'ye kadar 12 ay sıfır faizli ticari kredi imkanından yararlanabiliyor.

Sınırlı sayıda Qashqai Mild Hybrid Designpack, ise 1.999.000 TL kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla kullanıcıyla buluşuyor.

3
kasim ayi sifir otomobil indirimleri

NİSSAN JUKE

Yeni Nissan Juke Tekna MT, 1.549.000 TL'lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor. Ancak yeni bir Nissan Juke almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerek çünkü bu fiyatla sınırlı sayıda araç satışa çıkmış durumda.

4
kasim ayi sifir otomobil indirimleri

NİSSAN X-TRAİL

Kasım ayı indirim rüzgarından Nissan X-Trail Platinum da etkilendi. Bu kapsamda sevilen model  2.899.000 TL'lik kampanyalı fiyatla satışa sunuluyor.

Ticari müşteriler için Platinum Premium versiyonunda 1.000.000 TL 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı bulunuyor.

5
kasim ayi sifir otomobil indirimleri

YENİ NİSSAN TOWNSTAR

Yeni Nissan Townstar’ın elektrikli Van ve Combi modellerinde ise 800.000 TL'ye kadar 12 ay faizsiz kredi imkanı alıcıları bekliyor.

Aynı zamanda uzun şasi L2 Van Townstar’ın benzinli versiyonlarında 500.000 TL kredi avantajı ve 50.000 TL nakit alım desteği bulunuyor. Kasım ayı boyunca uzun vadeli ticari kredi seçenekleri de geçerliliğini koruyor.

6
kasim ayi sifir otomobil indirimleri

OPEL KASIM AYI KAMPANYALARI 2025

OPEL ASTRA: 300.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği var.

OPEL CORSA: 150.000 TL için 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği bulunuyor.

OPEL FRONTERA HYBRİD: 48V hibrit teknolojisine sahip model için 150.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile alıcılarla buluşuyor.

OPEL MOKKA: 300.000 TL için 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği uygulanıyor.

OPEL CORSA ELEKTRİK: 300.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satışta. GS donanım seviyesinde sunuluyor.

OPEL GRANDLAND: İşletmelere özel olarak 400.000 TL için 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği sunuluyor.

7
kasim ayi sifir otomobil indirimleri

OPEL ZAFİRA: 450.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği veya nakit alım indirimi uygulanabiliyor.

OPEL FRONTERA ELEKTRİK: 300.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. GS donanım seviyesinde sunuluyor.

OPEL COMBO: Essential ve Edition donanım seviyelerinde 600.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Tüm Combo modellerinde krediye alternatif olarak nakit indirim seçeneği bulunuyor.

OPEL VİVARO CARGO: 5.3 m³ hacmindeki Ultimate versiyonunda 450.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. 6.1 m³ hacmindeki Ultimate XL versiyonunda 600.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği uygulanıyor.

OPEL COMBO CARGO: 600.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği geçerli.

OPEL MOVANO: 600.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği veya nakit alım indirimi uygulanabiliyor.

OPEL VİVARO CİTY VAN: 600.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit alım indirimi seçeneği geçerli.

8
kasim ayi sifir otomobil indirimleri

JAECOO KASIM AYI KAMPANYALARI 2025

JAECOO 7 EVOLVE (4X4): Kasım ayına özel 2.380.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Ticari müşterilere özel 400.000 TL 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı bulunuyor.

JAECOO 7 REVİVE (4X2): Kasım ayına özel 2.170.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Ticari müşterilere özel 400.000 TL 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği geçerli.

9
kasim ayi sifir otomobil indirimleri

TOGG KASIM AYI KAMPANYALARI 2025

T10X V2: Bireysel kullanıcılara anlaşmalı bankalar aracılığıyla 800.000 TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli ve 66.667 TL aylık geri ödemeli seçenek sunuluyor. Ayrıca 1.700.000 TL krediye %2,57 faizli, 48 ay vadeli ve 71.578 TL aylık geri ödemeli seçenek bulunuyor.

T10F V2: 800.000 TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli ve 66.667 TL aylık geri ödemeli seçenek geçerli. Alternatif olarak 1.700.000 TL krediye %2,57 faizli, 48 ay vadeli ve 71.578 TL aylık geri ödemeli seçenek sunuluyor.

T10X V2 4MORE OBSİDİYEN: 1.500.000 TL krediye %2,52 faizli, 36 ay vadeli ve 71.564 TL aylık geri ödemeli seçenek ile 800.000 TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli ve 66.667 TL aylık geri ödemeli seçenek geçerli.

T10F V2 4MORE: 1.500.000 TL krediye %2,52 faizli, 36 ay vadeli ve 71.564 TL aylık geri ödemeli seçenek ile 800.000 TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli ve 66.667 TL aylık geri ödemeli seçenek sunuluyor

T10X V2 VE T10F V2 (Kurumsal kullanıcılar): 4More dahil olmak üzere 1.900.000 TL krediye %2,75 faizli, 48 ay vadeli ve 73.644 TL aylık geri ödemeli seçenekten yararlanılabiliyor.

10
kasim ayi sifir otomobil indirimleri

PEUGEOT KASIM AYI KAMPANYALARI 2025

PEUGEOT 3008 (ALLURE): Tüzel müşterilere özel 170.000 TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği geçerli.

PEUGEOT 2008 (ALLURE): Bireysel müşterilere özel 150.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 300.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 1,84 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

PEUGEOT 2008 (GT): Tüzel müşterilere özel 150.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

PEUGEOT E-2008: Tüzel müşterilere özel 200.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği geçerli.

PEUGEOT 408 (GT): Tüzel müşterilere özel 120.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

PEUGEOT 408 (ALLURE): Bireysel müşterilere özel 120.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

11
kasim ayi sifir otomobil indirimleri

PEUGEOT E-308: Tüzel müşterilere özel 300.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği geçerli.

PEUGEOT 5008 (GT): Tüzel müşterilere özel 170.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

PEUGEOT E-208: Bireysel müşterilere özel 300.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği geçerli.

PEUGEOT RİFTER: Bireysel müşterilere özel 500.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi seçenekleri bulunuyor.

PEUGEOT PARTNER VAN: 400.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli veya 3 ay ertelemeli ticari kredi olanakları geçerli.

PEUGEOT EXPERT TRAVELLER / EXPERT VAN: 400.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli ticari kredi seçenekleri sunuluyor.

PEUGEOT BOXER VAN (3,5 TON): 600.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli ve 3 ay ertelemeli ticari kredi seçeneği geçerli.

PEUGEOT HAFİF TİCARİ MODELLER (GENEL): Tüm modellerde 3 ay ertelemeli kredi olanaklarından yararlanılabiliyor.

12
kasim ayi sifir otomobil indirimleri

MERCEDES BENZ KASIM AYI KAMPANYALARI 2025

C 200 4MATIC AMG: 3.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,55 faiz oranı

C 200 4MATIC ALL-TERRAİN: 3.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,60 faiz

GLC 180 AMG & GLC 180 COUPÉ & GLC 300 D 4MATIC: 3.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,55 faiz

E 180 AMG & EXCLUSİVE: 4.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,90 faiz

E 220 D 4MATIC AMG & EXCLUSİVE: 5.000.000 TL krediye 36 ay vadede %3,05 faiz

EQB 250+ FL NİGHT EDİTİON: 2.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,90 faiz

EQS 450 4MATIC: 4.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,55 faiz

13
kasim ayi sifir otomobil indirimleri

MERCEDES-BENZ KASKO İLE KURUMSAL MÜŞTERİLERE ÖZEL HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMPANYALARI

VİTO: 750.000 TL krediye 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %2,19 faiz

VİTO SELECT 124 CDI UZUN, SELECT 124 CDI EKSTRA UZUN, SELECT 124 CDI UZUN 4X4: 500.000 TL krediye 10 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %2,59 faiz

SPRİNTER: 1.000.000 TL kredi için, 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %1,79 faiz

EQV: 750.000 TL kredi kullanımında 12 ay vadede %0 faiz

ESPRİNTER: 12 ay vadeli 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %0 faiz

MERCEDES-BENZ CERTİFİED ARAÇLAR: 600.000 TL krediye 5 ay vadede %0 faiz

