Rafa Silva Galatasaray'ı istiyor! Transfer için haber yolladı

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi halan çözülebilmiş değil... Bir süredir takımla antrenmanlara bile çıkmayan Rafa Silva'yla ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

RAFA, GALATASARAY'A HABER YOLLADI

Gazeteci Serhat Ulueren'in aktardığına göre; Rafa Silva'nın Galatasaray'a haber yollayarak sarı-kırmızılılarda forma giymek istediğini söyledi.

BEŞİKTAŞ'IN KARARI NET

Ortaya atılan bu iddianın ardından Beşiktaş'ın Silva hakkındaki tutumu da ortaya çıktı. Beşiktaş yönetimi ne pahasına olursa olsun Silva'yı Türkiye'den hiçbir takıma göndermeme kararı aldı.